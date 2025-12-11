Un mítico bar de Zaragoza busca nuevos dueños por un triste motivo: "Gracias por tan buenos raticos"

Los bares y restaurantes de Zaragoza, igual que los negocios, se traspasan por muchos motivos. A veces por uno feliz, como es la jubilación, que da paso a una nueva vida, pero otras veces la razón no es tan feliz. Y este, por desgracia, es el caso.

Un bar mítico de San José se ve obligado a ser traspasado por enfermedad. Un establecimiento típico de barrio, es decir, con buena comida, buen servicio y, sobre todo, trato cercano.

"Se traspasa por enfermedad el Bar El Forico, ubicado en Calle Doce de Octubre nº10, Zaragoza, un establecimiento consolidado y referente en el tapeo del barrio de San José. El local cuenta con licencia de apertura definitiva, está en pleno funcionamiento y dispone de ganancias demostrables, lo que supone una excelente oportunidad de inversión para profesionales del sector", explica Cafés y Bares en Facebook.

Cuenta con salida de humos homologada, 8 metros de barra, 77 metros cuadrados de bar y 14 de almacén, local reformado hace dos años, lo mismo que los baños, y terraza con cinco mesas altas plegables.

"Está preparado para entrar a trabajar de forma inmediata, sin necesidad de realizar reformas", dice la publicación.

Las reacciones no se han hecho esperar y dan buena muestra del cariño que le tienen los vecinos de San José a este bar: "Gracias, Isabel, Raquel y Esteban por tan buenos raticos, un fuerte abrazo", "comida española de verdad, la que realmente sigue gustando a todos en casa", "ya nunca será lo mismo sin vosotros" o "un bar irrepetible" son algunos de los comentarios.