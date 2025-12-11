Multas de 30 a 200 euros en la zona de bajas emisiones de Zaragoza: el registro de coches se dispara en las últimas horas sin sanciones

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Zaragoza está a punto de alcanzar su última fase de implantación y los coches que incumplan la normativa podrán ser objeto de sanción a partir de este viernes. El área afectada se acota a una pequeña parte del centro de la ciudad, de menos de un kilómetro cuadrado, que según ha explicado este jueves la concejala de Medio Ambiente, Tatiana Gaudés, "ya está muy peatonalizada" y a la que ya no es muy fácil acceso en coche de por sí. Específicamente, la zona restringida está delimitada por el paseo Echegaray y Caballero, San Vicente de Paúl, Coso, plaza de España, Conde Aranda, Mayoral, plaza de Santo Domingo y la calle Ramón Celma.

La concejala, ante la implantación definitiva, confía en generar "pocas molestias" a la ciudadanía y desde el consistorio se ha optado por un plan de mínimos que permita responder con las obligaciones de la ley de cambio climático que busca mejorar la calidad del aire en la ciudad. El paso que se da en Zaragoza en esta dirección es pequeño porque Gaudés considera que la ZBE debe ir acompañada de otras intervenciones como la peatonalización y la mejora de la escena urbana. De este modo avanza que la capital aragonesa se plantea ampliar el área en 2023 hacia el eje del Coso y San Miguel cuando termine la reforma que reducirá la circulación de coches.

Ante la llegada de las multas, la concejala ha insistido en que el objetivo es "ponerlo lo más fácil posible" a los ciudadanos, buscando cumplir con la ley y "no torpedear la vida diaria", al considerar que este tipo de avances ambientales no deben ir "aparejados a restricciones y sanciones". Para evitar este tipo de molestias Gaudés ha recordado que en los últimos meses "se ha hecho una importante labor de pedagogía" para que todo el mundo conozca la normativa, dejando claro que si un vehículo no dispone de distintivo ambiental, tiene que registrarse en la web municipal.

En las últimas jornadas se ha disparado el número de solicitudes para este registro, que actualmente tiene inscritos a unos 400 vehículos, pero que cuando se tramiten todas las peticiones que han recibido los técnicos municipales se rondarán los 600 permisos de circulación de coches sin distintivo ambiental. La concejala ha recordado, además, que se calcula que el 19% de los coches del parque móvil de Zaragoza no tienen derecho a esta etiqueta por sus características o antigüedad. Para todos estos casos, se han establecido ocho permisos mensuales para los ciudadanos que no dispongan del permiso, además de una "amplia lista de excepciones" para vehículos de servicios como repartos, limpieza o reparaciones, que podrán seguir accediendo.

Las sanciones por incumplimiento oscilarán entre los 30 y los 200 euros, y las patrullas de la Policía Local, que ya venían realizando avisos estos últimos meses, mantendrán un sistema de trabajo muy parecido en esta nueva fase sancionadora, ha recordado Gaudés. De forma excepcional en Zaragoza el periodo en el que habrá vigilancia y se sancionará en el entorno, abarcará de lunes a viernes, de 7.00 a 20.00 horas.