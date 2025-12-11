Ni más obras ni más deuda: Vox desvela los escollos para aprobar los presupuestos de Zaragoza con el PP

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, ha asegurado este jueves en una entrevista en el programa 'Buenos días' de 'Aragón Radio' que los zaragozanos pueden dar "casi por hecho" que habrá pacto entre el PP y la ultraderecha en el consistorio de la capital aragonesa para aprobar las cuentas para la ciudad del año que viene. Y lo ha dicho en un momento en el que el contexto es totalmente desfavorable para ese pacto, con los de Abascal y los populares a la gresca y cerca de enfrentarse en unas elecciones autonómicas en Aragón precisamente por la incapacidad de llegar a un acuerdo para aprobar unos presupuestos.

Lo cierto es que Vox y el portavoz de la ultraderecha en Zaragoza siempre han tratado de separar lo que ocurre en las Cortes de los pactos en el ayuntamiento de la capital. En el ámbito autonómico, ha justificado Calvo, las decisiones tienen un mayor "calado político" mientras que en el consistorio la política está más enfocada en la gestión del día a día. No obstante, a pesar de que la propia alcaldesa se mostró esta semana optimista con respecto a la posibilidad de cerrar el acuerdo pronto, Calvo ha asegurado que todavía existen "escollos" en la negociación, alguno de los cuales ha calificado como "líneas rojas".

En primer lugar, ha explicado Calvo, está la captación de deuda. Según ha desvelado el portavoz de Vox, el Gobierno municipal estaría planteando endeudarse para el año que viene por encima de esos 30 millones de euros que se habían fijado en los últimos años como límite autoimpuesto. "Quieren endeudarse bastante más y eso a nosotros no nos gusta", ha dicho Calvo, que no obstante se ha mostrado dispuesto a ceder en parte con respecto a esta cuestión.

La reforma de la avenida Valencia, ¿en peligro?

Lo que sí ha establecido Calvo como "líneas rojas" de Vox en la negociación, y así las ha denominado el portavoz de la ultraderecha, son otras dos cuestiones: "que no inicie nuevas obras en la ciudad mientras no acabe las que ha empezado" y presentar "una moratoria" para que no se sancione todavía a las personas que accedan sin poder hacerlo a la Zona de Bajas Emisiones, una petición que llega a tan solo un día de que se empiece a multar.

La petición de Vox sobre las obras implicaría, entre otras cosas, que no se iniciara la reforma de la avenida Valencia a principios del año que viene tal y como estaba previsto. "Esa es una de las calles que podría esperar", ha dicho Calvo, quien ha opinado que "el último año de mandato" la ciudad no puede estar plagada de zanjas. Sin embargo, las obras de la avenida Valencia están ya adjudicadas y planeadas, por lo que una paralización a estas alturas resulta más que difícil de plantear para el Gobierno municipal, por lo que habrá que ver hasta qué punto está dispuesto a ceder Vox en esta cuestión.