Ranera exige a Chueca un Plan Integral para la recuperación del Parque del Agua

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha denunciado los “incumplimientos” del Gobierno de Natalia Chueca con el Parque del Agua y ha anunciado que el grupo municipal socialista ha registrado una moción para el próximo pleno del 23 de diciembre, en el que exigirán un plan integral de recuperación para que “este parque vuelva a ser un icono de nuestra ciudad”.

Ranera, que ha visitado el Parque del Agua acompañada por el concejal socialista y presidente del distrito del Actur, Paco Galán, ha recordado que el Parque del Agua ha sido un “un espacio que se generó con un sentimiento de identidad de barrio y de orgullo de ciudad”. “Y una vez más, Natalia Chueca no cumple, miente a los vecinos, incumple, una vez más, sus compromisos con la ciudadanía”, ha criticado. Ha concretado que el presupuesto de 2025 contaba con una partida de 200.000 euros para el Parque del Agua y “solo se han ejecutado 47.000 euros”.

Ha recriminado que Natalia Chueca haya decidido “abandonar” este parque, que “fue todo en la ciudad de Zaragoza y en la margen izquierda, para elegir dónde gastar el dinero en los parques”. “Y, evidentemente, no pasa por los parques de los barrios, pasa por otros parques. Aquí, desgraciadamente, vemos cómo no llegan las luces, pero tampoco llega la recuperación ni la regeneración porqueyo creo que en este parque ya, desgraciadamente, debemos de hablar de regeneración del parque”, ha destacado.

Por eso, el grupo municipal socialista ha registrado para el pleno del próximo 23 de diciembre una moción, donde además de solicitar un plan integral, se va a pedir la constitución de una mesa técnica, con los que “saben del Parque del Agua”. “Con sus fundadores, con sus creadores, con los que hicieron este parque posible, que fue la Asociación Legado Expo, donde podamos volver a rescatar lo que fue en su momento un icono para la ciudad y para los vecinos de la margen izquierda”, ha pedido.

Ranera ha exigido a Natalia Chueca que “cumpla con los barrios, que no abandone los parques de los barrios y ejecute los presupuestos que hay para los barrios”. “Para garantizar que el Parque del Agua vuelva a ser ese orgullo de ciudad que tuvimos todos los zaragozanos”, ha manifestado.

Ranera ha estado acompañada por el concejal socialista y presidente del distrito del Actur, Paco Galán, que ha asegurado que el Parque del Agua ha sido un “proyecto de ciudad”, implantado en la Margen Izquierda, que “está abandonado”. “Los vecinos han expresado sus quejas en las comisiones del distrito y seguro que las van a llevar al Pleno del distrito, el próximo 17 de diciembre. Porque exigen que este activo del barrio vuelva a ser un referente y esté integrado en la convivencia de un barrio como este”, ha concluido Galán.