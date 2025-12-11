Zaragoza estrena su Zona de Bajas Emisiones: ¿A qué calles afecta? ¿Podré entrar con mi coche?

Una parte acotada del centro de Zaragoza pasará este viernes a ser considerada Zona de Bajas Emisiones (ZBE). El área donde la circulación con vehículos contaminantes parará a estar restringida está delimitada por el paseo Echegaray y Caballero, San Vicente de Paúl, Coso, plaza de España, Conde Aranda, Mayoral, plaza de Santo Domingo y la calle Ramón Celma, que conecta nuevamente con Echegaray.

Aunque la zona de circulación limitada lleva en vigor varios años, la aplicación de sanciones si no se respeta comenzará este viernes 12 de diciembre. El horario de aplicación de las restricciones, bastante limitadas, será de lunes a viernes, de 8.00 a 20.00 horas.

La ZBE que entra comienza a aplicarse esta semana pretende reducir el tráfico, las emisiones de gases contaminantes y el ruido, contribuyendo a mejorar la calidad del aire y asegurar el cumplimiento de la legislación estatal al respecto. Según detalla el Ayuntamiento de Zaragoza el control se realizará principalmente mediante cámaras inteligentes que leerán las matrículas para verificar la etiqueta ambiental o la autorización.

Los vehículos con distintivo ambiental B, C, ECO o CERO tienen libre acceso, circulación y estacionamiento. También gran parte de los coches de los residentes en esas calles delimitadas, así como los que acceden a hoteles o los que necesitan desempeñar trabajos materiales, como hormigoneras, grúas o vehículos adaptados. En estos casos es necesario un registro desde el pasado 11 de septiembre.

Realmente, la gran mayoría de los vehículos cumplen con las condiciones marcadas para llevar una de estas etiquetas, por lo que muy pocos coches se van a ver afectados por la medida. E incluso dentro de estos las excepciones son notables. Por ejemplo, un coche que no tenga etiqueta por su antigüedad y que no sea residente del Casco Histórico, podrá entrar a la Zona de Bajas Emisiones si lo solicitan previamente hasta ocho veces al mes. Eso entre semana, puesto que los sábados y los domingos la ZBE no será efectiva y el acceso será libre.

El Ayuntamiento de Zaragoza advierte que las sanciones se aplicarán conforme a la ley de tráfico vigente. Por lo tanto, no respetar las restricciones es una infracción grave, y no exhibir el distintivo (si se dispone de él) es una falta leve. Se dará un margen de 15 minutos para salir de la ZBE si se accede por error sin autorización.

Para saber qué etiqueta ambiental le corresponde a cada uno de los vehículos desde el consistorio indican que se puede acudir a la Dirección General de Tráfico, donde se puede hacer una constulta con el número de matrícula. O también hacerlos a través de la aplicación móvil miDGT, por teléfono (060), o presencialmente en una jefatura de Tráfico, aunque con cita previa.

El Ayuntamiento de Zaragoza indica que en el caso de dudas se puede llamar al 010 o dirigir una pregunta en el apartado de quejas y sugerencias de la página web municipal.