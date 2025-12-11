Zaragoza se posiciona como una ciudad de congresos con 449 eventos y un impacto económico de 94 millones de euros

Zaragoza se consolida como una capital de congresos, con 449 eventos, a los que han asistido cerca de 105.100 personas, a lo largo de 2025. Una serie de citas que han dejado un impacto económico de más de 94 millones de euros, diez más que en 2024.

Desde el consistorio subrayan que "estos son los datos que reflejan el potencial de la capital aragonesa como sede para acoger eventos, tanto por los equipamientos que ofrece como por su ubicación geográfica y buenas comunicaciones, una senda al alza que, según las previsiones, continuará en 2026". Así lo ha destacado la concejala de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, en el Comité Ejecutivo y la Asamblea General de Socios de Zaragoza Congresosc elebrado en la sede de la Fundación San Valero.

Durante este año, Zaragoza ha acogido citas tan importantes como el XXIV Congreso de Directivos CEDE, que congregó en el Auditorio de Zaragoza a 1.600 directivos de ámbito nacional, el Medicine 2044 Congress, el 24º Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria, The Wave 2025, el II Congreso Internacional del Cuidado Educativo Integral, el XXVIII Congreso Nacional de Psiquiatría, Encuentro Nacionalde Familias de Down de España 2025, el Congreso ‘Lo que de verdad importa’ o la Asamblea Anual del Capítulo Ibéricode International Congressand Convention Association (ICCA).

En total, 449 eventos durante el 2025, entre jornadas, congresos y convenciones, lo que supone un 4,2% más que el año anterior (431), a los que hay que sumar 28 grandes eventos (ferias, eventos deportivos, presentaciones de empresa) y 1.450 reuniones de trabajo de menos de 50 personas de los que Zaragoza Congresos tiene constancia.

Toda esta actividad deja un impacto económico importante en la ciudad, que este año asciende a 94 millones de euros, es decir diez millones más que el año anterior. De la cifra global, 55.497.030 euros son impacto directo, mientras que 38.565.732 euros es indirecto.

La estancia media es de 2,65 días en los congresos y convenciones (en jornadas y reuniones, un día) y el gasto medio es de 374 euros. Además, las acciones de promoción de Zaragoza Congresos realizadas a lo largo del año han dado lugar a 540 nuevos contactos comerciales.

Encuestas

Además del programa de conferencias, los congresos ofrecen también a los participantes la opción de conocer la ciudad. Para disfrutar de la parte más lúdica y cultural, ZaragozaCongresos ofrece un punto de información turística a los organizados en la sede del evento. Durante este año, se han atendido 12 puntos de información, que han servido también para realizar encuestas y recoger la opinión de los asistentes, quienes han dado una nota de un 8,4 puntos sobre diez a la valoración general de la ciudad.

Además, entre los resultados obtenidos, destaca la organización del evento, con unanota de 8,6, la hospitalidad de los zaragozanos (8,69), la gastronomía (8,1) y las actividades complementarias programadas durante la celebración del evento (8,20). El 65% de las encuestas han sido realizadapor españoles, el 25% por ciudadanos europeos, el 5% procedente de Asia y un 4% de América.

Previsiones para 2026

Con estas cifras, las previsiones para 2026 son también muy positivas, y ya son muchas las sociedades que han confirmado a Zaragoza como la sede para albergar el próximo congreso. En primer lugar, la ciudad acogerá la VI Convención Turespaña 2026 en octubre del próximo año, un foro que reunirá durante tres días a más de 600 expertosen turismo a nivel mundialpara habla del sector y compartir experiencias.

Como ya comentó la alcaldesa tras conocer la noticia en verano, esta designación que fue anunciada tras un Consejo de Ministros en verano, supone una oportunidad inmejorable para poner en valor todo lo que nos hace únicos: nuestra historia bimilenaria, nuestro rico patrimonio, una gastronomía reconocida y, sobre todo, la nobleza y hospitalidad de los zaragozanos".

Además, algunos de los congresosque se van a celebrar el próximo año son: el 2º Congreso Nacional de Actualizaciones en Ginecología Clínica de la SEGO, Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, con 1.000 delegados; el XIII Congreso Nacional SEHER de la Sociedad Española de Heridas, con 1.000 delegados; el XI CongresoInternacional SESAP Saludde Precisión, 400 delegados; la reunión nnual de la Sociedad Española de Odontopediatría, 500 delegados; el 40º Congreso Nacional SECIP Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos, 400 delegados; el 58º Congreso Nacional de la SECPRE SociedadEspañola de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, 500 delegados; o el XIII Encuentro JOHC de Jóvenes de Hermandades y Cofradías de España, con 800 delegados

Plan de actuación

Durante la Asamblea, el Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado el Plan de Actuación 2026, que busca consolidar sus fortalezas como destino MICE, afianzando su posicionamiento como la sede idónea para la celebración de eventos “de cualquier escala y naturaleza”. Alineado con el Plan Estratégico de Zaragoza Turismo, centrado en la internacionalización, innovación y sostenibilidad, responde a las tendencias y anticipa los nuevos retos del sector.

Entre los objetivos fijados, figura la promoción de Zaragoza a nivel nacional y aumentar las acciones en el mercado internacional; promoverla como destino de incentivos gracias a su red empresarial y su oferta de espacios, alojamientos y actividades y participar activamente en ferias, workshops y eventos especializados del sector MICE. Además, plantea también incrementar la difusión para fortalecer la visibilidad de Zaragoza Congresos y mejorar la imagen de marca.

Otra de las líneas de trabajoque ha marcado siempre la estrategia de Zaragoza Congresos es la sostenibilidad y accesibilidad, promoviendo el uso de herramientas y servicios sostenibles, implicando tanto a los organizadores como a los asistentes, además de la innovación.

Para Fernández, el crecimiento de este 2025 y las previsiones de 2026 refuerzan la confianza en el “potencial del sector MICE como motor de desarrollo económico y social”. “Los grandes eventos ya confirmados para el próximo año, junto con nuevas candidaturas en curso para ediciones futuras, auguranuna agenda vibrantey en constante crecimiento”. “Gracias a una estrategia bien definida y a la estrecha colaboración entre instituciones públicas y agentes privados, Zaragoza cuenta hoy con infraestructuras modernas, servicios de alta calidad y una oferta cultural y experiencial que la posicionan como una sede única para acoger todo tipo de encuentros profesionales”, ha concluido.