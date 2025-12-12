El aeropuerto de Zaragoza marca otro récord histórico de mercancías movidas
Ha incrementando su volumen en un 10,8% respecto a los datos del mismo mes del año pasado
El Aeropuerto de Zaragoza ha transportado 23.360 toneladas de mercancía en el mes de noviembre de 2025, lo que supone un incremento del 10,8% respecto a los datos del mismo mes del año pasado. De esta manera, el aeropuerto registra un nuevo récord histórico, tras el alcanzado en el mes pasado, y se mantiene entre los tres primeros aeropuertos de carga de la red de Aena en España, sólo por detrás de Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
En el mes de noviembre, el aeropuerto de Zaragoza ha registrado 47.899 pasajeros, de los que 47.875 se movieron en conexiones comerciales (+1,6%): 18.202 viajaron hacia o desde una ciudad española (+1,5%) y 29.673 lo hicieron internacionalmente (+1,7%).
En cuanto a movimientos, se han operado 923 aterrizajes y despegues. De enero a noviembre de 2025, el aeropuerto de Zaragoza ha gestionado 656.301 pasajeros, un 2,6% más que en el mismo periodo de 2024; se han operado 9.655 aterrizajes y despegues (+0,9%) y se han gestionado 166.023 toneladas de carga.
