Esta popular cadena de supermercados abre en un famoso barrio de Zaragoza

La oferta de supermercados en Zaragoza no deja de crecer, así se consolidan muchas cadenas en nuestra ciudad que abren en los barrios más populares y habitados de nuestra ciudad. Así el mapa comercial de la ciudad sigue transformándose y acercando nuevos formatos de compra al día a día de los zaragozanos.

bonÀrea Agrupa, el grupo agroalimentario líder con un modelo único en el mundo al realizar una integración vertical completa sin intermediarios, inaugurará una nueva tienda en Zaragoza, situada en la calle Ramiro I de Aragón, 6. Con esta apertura, la compañía alcanzará los 38 establecimientos en la ciudad y 68 en toda la provincia, reforzando así su presencia en un territorio estratégico para el crecimiento del grupo.

Nueva tienda en Delicias

La nueva tienda contará con una superficie de 215 m² y ofrecerá a los clientes un surtido de aproximadamente 1.900 productos. La apertura forma parte de la apuesta de bonÀrea por acercar su modelo de negocio a todas las zonas urbanas y rurales, garantizando un servicio de proximidad basado en la calidad, la sostenibilidad y la buena relación calidad-precio que caracteriza a la compañía.

Jordi de Mingo, responsable de Expansión y Obras de tiendas bonÀrea, explica: “Esta nueva tienda se ubica en pleno centro del barrio de La Bombarda, justo delante del centro médico y junto a la parada de autobús, un punto clave de la vida diaria del vecindario. Queremos estar donde están nuestros clientes y facilitar su compra con un establecimiento accesible y bien integrado en la zona comercial.”

El nuevo establecimiento contará con un equipo de 6 trabajadores y su horario comercial será de 9 a 21 h de lunes a sábado, de 9 a 15 h los domingos y de 10 a 15 h los días festivos.