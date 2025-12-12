Una conocida pastelería XXL abre su cuarta cafetería en Zaragoza.

La ofertas gastronómica en Zaragoza no para de crecer. Aunque lo habitual es la apertura de nuevos restaurantes que llegan a la capital aragonesa con propuestas culinarias muy variadas, las cafeterías y pastelerías también tienen algo que decir. Cada vez son más los zaragozanos que apuestan por disfrutar de un buen desayuno fuera de casa acompañado de un café de especialidad. La competencia en este nicho ha aumentado ha pasado agigantados en la ciudad y cada uno lucha por diferenciarse del resto.

Por esta razón, algunos buscan dar una vuelta de tuerca a los dulces tradicionales adaptándolos a los nuevos gustos y hábitos de los consumidores. Un ejemplo es la pastelería de Los Mayses que este viernes 12 de diciembre abre su cuarta cafetería en la capital de Aragón, en concreto en la céntrica calle Don Jaime número 3. Aparte de estos cuatro negocios, también cuentan con su propio obrador sin cafetería en el número 5 de la calle Miguel Servet.

Su cuarta cafetería en Zaragoza

Esta pastelería es uno de los lugares favoritos para los más lamineros, ya que muchos de sus postres tienen un tamaño XXL. La propuesta de pastelería Los Mayses es tan simple como tentadora: postres llevados a una escala gigantesca perfectos para compartir entre varias personas o para deleitar a los más golosos, ya sea para una merienda o desayuno, o como colofón a una comida o cena con amigos o familia.

Como novedad, según se puede apreciar en un vídeo compartido por la pastelería en su cuenta de Instagram, este nuevo local situado en el centro de Zaragoza dispone de un menú del día "casero y de calidad". Croissants, donuts, palmeras de chocolate o New York rolls, todos ellos con un tamaño superlativo, elaborados en su obrador propio, y de distintos rellenos a cual de ellos más apetecible: de Kinder Bueno, pistacho, galleta Lottus o Nutella, con los que se hará la boca agua.

Estos postres gigantescos tienen un precio de entre 3 y 4 euros, por lo que son ideales para compartir entre dos o varias personas, y así poder probar cuantos más mejor. Además de los tradicionales dulces, Los Mayses también ofrecen cookies de todos los sabores y otras propuestas para los amantes de lo salado, como tostadas de tomate, aguacate, bocadillos de jamón serrano, etc. Este establecimiento se suma a los otros tres que pastelería Los Mayses tiene en la capital aragonesa, en la calle Delicias, Miguel Servet, Bretón y Fernando Católico, para endulzar la mañana y las tardes de los zaragozanos.