El restaurante "con las mejores focaccias de Zaragoza" abre en Puerto Venecia su tercer local en la capital

De la Toscana italiana a uno de los centros comerciales más grandes de Europa. Puerto Venecia es el lugar escogido por la cadena de focaccias La Recámara para abrir su tercer restaurante en Zaragoza, tras los locales de las calles Méndez Núñez -en el casco histórico- y Andrés Giménez Soler -en el entorno de la Universidad-. Suben la persiana un mes y medio después de haber anunciado su apertura a través de sus redes sociales.

Está ubicado en la zona de ocio frente a los restaurantes D'Jorge y a Muerde La Pasta y su propuesta se distingue por preparar este típico bocadillo de Florencia con productos de calidad, "frescos y embutidos traídos directamente de Italia todas las semanas". No en vano, presumen de tener "las mejores foccacias de la ciudad", que preparan al instante.

Las focaccias se hornean diariamente en dos tandas "con harinas de Aragón", explican, en el cual incluyen el embutido que cortan en el momento en el que se hace el pedido. En su menú incluyen hasta 11 variedades de este tipo de bocadillo: pastrami, porchetta, sbriciolona, mortadella, sobrasada, panceta, speck, prosciutto, vegetal y jamón. También incluyen una propuesta dulce, la focaccia de nutella.

Su horario comercial en Puerto Venecia será de 12 a 23 horas de lunes a domingo.