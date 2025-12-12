Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Zaragoza conecta a los centros punteros de FP para compartir proyectos e innovación educativa

Mobility City Zaragoza ha acogido este viernes el evento de Formación Profesional 'Conectando talento' en el que han participado ocho centros, tres de ellos aragoneses

La ministra y portavoz, Pilar Alegría, este viernes en el Mobility City.

La ministra y portavoz, Pilar Alegría, este viernes en el Mobility City. / JOSEMA MOLINA

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

ZARAGOZA

Mobility City Zaragoza ha acogido este viernes el evento de Formación Profesional “Conectando talento” en el que ocho centros de excelencia, tres de ellos aragoneses, y un centro nacional de referencia se han reunido en la capital aragonesa para compartir proyectos y experiencias que han llevado a cabo en los institutos.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, que ha participado en este encuentro, ha puesto en valor la “innovación, transformación, modernización y oportunidades” que ofrecen en los distintos centros españoles de FP.

Durante su intervención, ha reconocido el trabajo que han llevado a cabo en el Gobierno de España para modernizar la Formación Profesional. Tal como ha apuntado, desde 2018 el Gobierno ha invertido 7.000 millones de euros, que se han traducido en la renovación y la habilitación de más de 40.000 plazas.

“Cada vez más jóvenes quieren formarse en Formación Profesional”, ha asegurado la ministra. Según los datos que ha facilitado, el 90% de las personas que terminan este tipo de estudios consiguen un empleo y, en concreto, los estudiantes de grados industriales consiguen “prácticamente el 100%".

El abandono escolar temprano también se ha reducido, según ha explicado la ministra. En 2018 la tasa de abandono era de 19 puntos, y en la actualidad se encuentra en 13. “Tenemos que llegar al 10”, ha dicho

Además, Pilar Alegría ha destacado el trabajo de las dos partes que han convertido la Formación Profesional en el presente y en "el futuro" de la sociedad: el profesorado y los alumnos.

Los docentes, que “extraen al máximo las potencialidades de sus alumnos”, y los jóvenes, que perciben la FP como una buena formación técnica y humanista donde aprenden a “trabajar en equipo y a gestionar las emociones”, ha apuntado la ministra.

El presidente de la Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, también ha destacado el papel de los 115 centros de referencia nacional y de excelencia de Formación Profesional. “Ambos comparten un propósito común, impulsar la innovación, la investigación aplicada y la adaptación del sistema formativo a las necesidades de sectores productivos y emergentes”, ha apuntado.

Asimismo, ha definido a la FP como un camino “sólido, moderno y conectado” con las necesidades de las empresas y de la sociedad. 

