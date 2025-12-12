Zaragoza logra una leve mejoría en la calidad del aire por el descenso de las emisiones del tráfico rodado

El aumento de áreas peatonales y la pacificación de vías en el centro de Zaragoza ya se deja notar en las mediciones ambientales. Según el adelanto del informe anual sobre la calidad del aire difundido este viernes por el consistorio, los indicadores "se mantienen estables respecto a ejercicios anteriores" y se ha mejorado en lo referente a óxidos de nitrógeno (NO2), un contaminante estrechamente ligado al tráfico rodado. "Los datos muestran tendencias positivas en la mayoría de estaciones, con descensos significativos del promedio anual en puntos tradicionalmente más sensibles", destacan.

En una jornada en la que la capital aragonesa ha presentado un nuevo proyecto europeo para mejorar los inventarios de gases y la acción climática, desde el consistorio se ha celebrado que Zaragoza cuenta "con uno de los niveles de calidad del aire más favorables entre las grandes ciudades españolas". En este sentido, la concejal de medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha afirmado que los datos referentes al pasado ejercicio "demuestran que nuestras políticas municipales están dando resultados: estamos reduciendo emisiones, mejorando la calidad del aire y protegiendo la salud pública".

Además de la zona de bajas emisiones que ha entrado en vigor este viernes, desde el departamento creen que esta mejora en los indicadores se debe a la electrificación de la red de autobuses urbanos, el impulso de la bicicleta pública, la creación de comunidades energéticas locales, la instalación de cargadores para vehículos eléctricos en la vía pública, o la plantación de 2.000 nuevos árboles en vía pública a lo largo de este invierno. "Estas políticas no solo reducen emisiones, también transforman Zaragoza en una ciudad más verde, saludable y preparada para los retos climáticos", ha afirmado Gaudes.

El informe llega tras la nueva Directiva Europea 2024/2881, que fija estándares más exigentes para 2030. Zaragoza parte de una situación ventajosa para afrontarlos, teniendo en cuenta, además, las últimas inversiones realizadas en la propia red municipal, a la que se han incorporado una nueva unidad móvil de análisis; la renovación de analizadores; un incremento de puntos de muestreo de PM2.5 y benceno; y la modernización general de los equipos de medición.

Informe 2024

Entre las conclusiones se recoge que el dióxido de nitrógeno (NO2) es uno de los contaminantes de mayor relevancia sanitaria, pero el comportamiento en Zaragoza es muy positivo porque no se superan los valores límite horario de 200 microgramos por metro cúbico, ni el valor límite anual de 40 microgramos por metro cúbico. Los promedios anuales oscilan entre 11 y 23 microgramos por metro cúbico, claramente por debajo del límite. En seis de las ocho estaciones los niveles bajan respecto a 2023.

En cuanto a las partículas PM10 y PM2.5 los niveles son "bajos y presentan estabilidad" a pesar de episodios externos. En el caso del PM10 todos los promedios anuales entre 11 y 18 microgramos por metro cúbico y solo ha habido entre 0 y 3 días por encima del valor límite diario permitido. Respecto al PM2.5 la detección de los valores medios han ido entre 7 y 10 microgramos por metro cúbico; el Ozono (O3) no ha habido ningún día en el que se superen los niveles de información de 180 microgramos por metro cúbico y de alerta de 240 microgramos por metro cúbico. Así, destacan que el valor objetivo que supone un riesgo para la salud "no se supera en ninguna estación". Finalmente, en SO2 y CO, benceno y metales los niveles son muy reducidos.

Por otro lado, el último Inventario de emisiones de la ciudad, que corresponde al año 2024, también ofrece unos datos muy positivos. Destaca el hecho de que, aunque el sector industrial es el sector con mayor impacto en las emisiones de gases de efecto invernadero, se muestra también una reducción sostenida desde 2019 de las emisiones. Desde el consistorio detallan que la contribución de las absorciones del arbolado urbano y forestal "continúa siendo un factor clave en el balance total", reforzando el papel de los sumideros naturales en la mitigación de emisiones.

En este contexto Zaragoza participa en el proyecto europeo IPPCP que servirá para mejorar los inventarios de emisiones. La iniciativa se desarrollará de forma paralela en Liubliana (Eslovenia) con la intención de estudiar soluciones eficientes para reducir las emisiones. La iniciativa, que busca una "acción ambiciosa", según ha destacado Gaudes, cuenta con un presupuesto total de 2,45 millones de euros, financiados por la Unión Europea. Los fondos europeos concedidos al conjunto de los socios ascienden a 1.230.027,60 euros. El Ayuntamiento de Zaragoza recibe 160.232,50 euros procedentes directamente de fondos europeos.