Zaragoza tendrá que destinar 4,5 millones de euros a reparar la cubierta que oculta uno de los ríos de la ciudad

Dicen que mantener un coche es como tener un pozo sin fondo en el que siempre hay que estar metiendo dinero porque cuando no se rompe una cosa se fastidia otra. Gestionar una ciudad debe de ser parecido. A las múltiples inversiones anunciadas en los últimos años para construir equipamientos y reformar calles hay que sumar todos los gastos de mantenimiento de una urbe, como es Zaragoza, con cientos de miles de metros de cuadrados que deben de ser revisados. En el centro de la capital aragonesa, una de las infraestructuras críticas y que pasa casi inadvertida es la cobertura del río Huerva, un armazón que si no existiera tampoco existirían ni un tramo importante de la Gran Vía ni el paseo Constitución.

Y es que aunque sea invisible, el río Huerva recorre el centro de Zaragoza por debajo de la Gran Vía (entre la calle Martín Ruizanglada y la plaza Paraíso) y del paseo Constituciónen toda su longitud. En los últimos años, el consistorio ya ha revisado en alguna ocasión este último tramo de la cubierta, pero es ahora cuando el área de Infraestructuras ha lanzado un contrato que servirá para examinar a fondo posibles patologías localizadas en este armazón de hormigón y redactar el proyecto de obras de reparación.

No obstante, debido a que ya existen estudios previos con respecto al estado de conservación de la cubierta que conforma el paseo Constitución -el último del año 2024-, el consistorio estima ya que reparar las deficiencias que hasta ahora se han encontrado en la estructura supondrá una inversión de unos 4,5 millones de euros.

750 metros de longitud

El contrato que se ha lanzado ahora deberá, en primer lugar, inspeccionar la infraestructura y realizar ensayos para comprobar la capacidad de carga de la misma, localizar los daños de los que ya se tienen constancia y buscar más y posibles puntos débiles. Después se deberán "incluir propuestas de actuaciones para arreglar las patologías registradas" y, por último, redactar un proyecto para definir "las obras correspondientes de reparación" de la cubierta del Huerva en el tramo comprendido por el paseo Constitución, que tiene 750 metros de longitud.

Para realizar este trabajo, la empresa que resulte adjudicataria dispondrá de 5 meses de plazo y los técnicos dispondrán del informe que elaboró Typsa en 2024 sobre el estado de la cubierta del Huerva debajo del paseo Constitución y otro realizado por la empresa Atica Ingenieria en 1998, hace más de 25 años.

No obstante, el contrato no se queda solo en el paseo Constitución. La adjudicación, valorada en su conjunto en casi 150.000 euros (IVA incluido), está dividida en dos lotes: el primer es el que se refiere a la cubierta del Huerva y el segundo pide revisar y redactar el proyecto de reparación del puente del Emperador Augusto, más conocido como puente de los Gitanos.

Puente de los Gitanos

En este caso, las deficiencias ya detectadas tienen un carácter más superficial y se deben sobre todo a la corrosión de los materiales metálicos, por lo que la factura prevista para hacer frente a esta reparación es significativamente menor: 500.000 euros.

No obstante, a este medio millón de euros, que junto a los 4,5 millones para el tramo del paseo Constitución ya hacen cinco, hay que sumar los 7,5 millones que el Gobierno municipal deberá desembolsar para rehabilitar y acondicionar otros puentes de la ciudad como son el puente de la carretera de Cogullada (4 millones), la pasarela del Voluntariado (1,5 millones), la pasarela sobre la desembocadura del Huerva (250.000 euros), el puente de Hierro (750.000 euros) y el puente de Piedra (otros 750.000 euros). En total son más de 12 millones de euros (lo equivalente a lo que ha costado el Ibercaja Estadio en el que juega actualmente el Real Zaragoza) los que tendrá que invertir el Ayuntamiento de Zaragoza en los próximos años para asegurar estas infraestructuras y devolverles el lustre perdido.