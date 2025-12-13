Diegodoal se alza con el 'Ídolo 2025' de Gastronomía: el zaragozano de las recetas sencillas triunfa en los premios de Dulceida

Madrid se convirtió este pasado jueves en el epicentro de España para los creadores de contenido de nuestro país. La alfombra roja de los premios Ídolo 2025, gala organizada por la influencer Dulceida, vio pasar a las estrellas del mundo de las redes sociales. Violeta Mangriñán, Illo Juan o Lola Lolita fueron algunos de los premiados en una cita que se abría al público por primera vez.

Estos premios han coronado a un talento aragonés que se ha llevado el Ídolo en la categoría de 'gastronomía'. El galardón ha sido para Diegodoal, influencer de Zaragoza que ha conquistado a las redes sociales con su filosofía de "cocina fácil, sencillo y con gusto". Diegodoal, de 29 años, se impuso a una terna de nominados de alto nivel que incluía a otros populares foodies como RoRo, Peldanyos y Boukie.

Este premio supone un reconocimiento a la trayectoria de un creador que ha sabido transformar la "cocina de universitario" en un fenómeno seguido por millones. Tras finalizar sus estudios de audiovisuales, Diego se compró una cámara y entre la incertidumbre de qué hacer con ella empezó a grabar recetas de cocina.

"Como no la estaba dando uso, me sentía un poco culpable, y justo coincidió en ese momento que estaba viendo muchos vídeos de cocina, así que empecé", confesó en una entrevista a este diario el pasado mes de septiembre.

El pollo con almendras

Su primer vídeo fue un "pollo con almendras, que es un clásico de restaurante chino", subido hace cinco años a YouTube, su plataforma predilecta desde la infancia. Diego se ha convertido en un referente dentro de los creadores de contenido de gastronomía. Ya acumula casi 800 mil suscriptores en YouTube y 540 mil seguidores en Instagram, donde ha conseguido hacerse un hueco con vídeos de guisos españoles, tuppers rápidos o ramen.

El éxito de Diegodoal radica en la sencillez y la accesibilidad de sus propuestas. Sus recetas buscan desmitificar la cocina compleja y son aptas para todos los públicos. Aunque confiesa ser muy "de obsesionarse con las cosas", esta dedicación le ha permitido pulir sus habilidades culinarias y de edición, siendo él mismo quien graba y monta sus vídeos, un proceso que puede llevarle hasta cinco días por cada contenido largo.

Algo que empezó de manera simple como un video ha llegado a cautivar a miles de personas: "Que no espere absolutamente nada, porque no puedes empezar en este mundo esperando absolutamente nada".

Curry tailandés y chiles crujientes: las pasiones del ganador

Más allá de las cámaras, el creador de contenido tiene claro cuáles son sus gustos personales: su comida favorita es el curry verde tailandés, y el crujiente de chiles es el ingrediente que nunca falta en su casa. Como curiosidad, el zaragozano confiesa detestar los quesos fuertes, y si tiene que recomendar un restaurante en su ciudad natal, se decanta por "Lokal" en la calle Heroísmo.