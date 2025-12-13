El restaurante de Zaragoza que ha logrado vender 450 pollos asados en una semana: "El mejor sabor de la ciudad"
Esta brasería del barrio de las Delicias se ha hecho muy popular por la calidad de su carne y sus videos en redes sociales
Abrir un negocio de hostelería hoy en día no es una tarea sencilla, y menos en un contexto marcado por la alta competencia y la necesidad de ser visible en redes sociales. En Zaragoza, un ejemplo de cómo negocios pequeños pueden hacerse un hueco en el mundo digital es el de una brasería del barrio de Delicias, que se ha hecho muy popular tanto por su producto como por la presencia de su propietario en redes.
El responsable de Impact Food Brasería, situada en la calle Barcelona número 35, se ha dado a conocer a través de vídeos en los que muestra el día a día de su negocio. En ellos no solo habla de su oferta gastronómica, sino que también explica su forma de trabajar y comparte reflexiones sobre el emprendimiento, desvelando muchos detalles de la organización de un pequeño negocio de hostelería.
En una de sus publicaciones más recientes, el propietario afirma haber vendido 450 pollos asados en una sola semana coincidiendo con los días de fiesta del Puente de la Constitución. Una cifra que, según explica, duplica las ventas registradas hace seis meses. En el vídeo se muestra sorprendido por haber alcanzado dicha cantidad, que supera sus expectativas, y enseña las neveras del local vacías. "Es que está muy bueno", "el mejor de la ciudad" o "por algo será", son algunos comentarios de los seguidores, que destacan el sabor del producto como una de las principales razones de su éxito.
Cuatro años de trayectoria en Zaragoza
Impact Food Brasería ha celebrado recientemente su cuarto aniversario en Zaragoza. El establecimiento abrió sus puertas el 11 de diciembre de 2021 y está especializado en pollos y carnes a la brasa, con servicio de recogida en local y reparto a domicilio. Entre sus señas de identidad se encuentra la elaboración de pollos amarillos, alimentados a base de maíz, marinados durante 12 horas y asados a la brasa con carbón vegetal.
Además del pollo, la carta incluye otras carnes a la brasa, como costillas de cerdo Duroc, longaniza de Ariza, chorizo artesanal, butifarra fresca o longaniza rumana. El proceso de elaboración se basa en un asado a baja temperatura con carbón vegetal, una técnica que busca conservar la jugosidad de la carne y potenciar su sabor ahumado.
El establecimiento cuenta con servicio de reparto propio a través de su tienda online, además de estar presente en plataformas de reparto a domicilio y ofrecer la opción de recogida directa en el local. Cuenta con menús diarios y festivos, y también realiza pedidos especiales para eventos.
