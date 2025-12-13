Estos son los cotillones de Nochevieja más populares en Zaragoza: horarios, precios y número de consumiciones

La campaña de cotillones para la Nochevieja en Zaragoza llega este año marcada por la estabilidad de precios y un notable retroceso en la demanda. Según los datos recopilados por este diario, las tarifas de la mayoría de discotecas y salas de fiesta se mantienen prácticamente invariables respecto al año pasado. Sin embargo, esta contención no ha evitado un descenso aproximado del 10 % en las ventas de entradas a estas alturas de diciembre. En este contexto, el análisis de las distintas propuestas disponibles en la ciudad permite observar diferencias notables en precios, formatos y accesibilidad según el barrio o tipo de local.

El Casco Antiguo continúa siendo la zona con mayor concentración de locales. Casa del Loco mantiene precios entre 40 y 60 euros con seis consumiciones; Moogli se mueve entre los 15 y los 40 euros según tramo; La Mina ofrece opciones entre 8 y 31 euros con varias combinaciones de consumiciones; Kenbo opta por la barra libre con tarifas de 60 a 70 euros; y Parros presenta un amplio abanico de opciones que van de los 15 a los 60 euros. Esta diversidad convierte al Casco en un punto donde pueden encontrarse propuestas asequibles con otras claramente más elevadas.

En La Zona, situada en el entorno de las calles deTomás Bretón y León XIII, predominan las ofertas orientadas a un público joven y presupuestos moderados. TalyCual fija su entrada en 40 euros con cinco consumiciones, mientras Babia mantiene uno de los precios más bajos de la ciudad con 20 euros de venta anticipada más 5 en taquilla. FOX ofrece una gama de precios entre 39 y 60 euros y Jarana se sitúa entre los 12 y los 28 euros, con dos consumiciones incluidas.

El Centro presenta menos locales, pero con diferencias significativas. Hide se posiciona como una de las ofertas más altas de la capital con su barra libre de 50 a 65 euros, frente a Mamanucca, que mantiene un precio de 20 euros con dos consumiciones, convirtiéndose en una de las opciones más económicas fuera de La Zona.

En la Plaza del Pilar, Da Luxe es la única propuesta consultada y ofrece entradas entre 25 y 30 euros, todas ellas con tres consumiciones. Su estabilidad de precios y su ubicación la convierten en una opción clara para quienes buscan algo céntrico sin disparar el presupuesto.

En el apartado de grandes espacios —Espacio Ebro, Habitat Sella y Parque de Atracciones— dominan las barras libres y los formatos masivos. Espacio Ebro mueve sus precios entre 59 y 69 euros, Habitat Sella presenta tramos desde 35 hasta 75 euros y el Parque de Atracciones se mantiene entre los 45 y 50 euros. Son, en conjunto, las propuestas más costosas de la ciudad.

Los horarios son todos de mucha similitud, con un acceso límite a la discoteca situado en la mayoría de opciones entre las 1.00 y las 2.00 horas y una salida marcada entre las 6.30 y las 8.30 horas. En parte, por no decir en todos, la entrada incluye servicio de guardarropas y recena en este primer 'día' del año.

Al calcular la media por local, el Casco Antiguo alcanza los 39,12 euros, el Centro se sitúa en 38,75 euros y la Plaza del Pilar en 27,67 euros. El grupo de grandes espacios se eleva hasta los 55,78 euros. La ubicación más asequible es La Zona, con una media de 30,63 euros.