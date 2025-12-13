La venta de cotillones de Nochevieja en Zaragoza baja un 10%: "La gente está bastante tiesa"

Nochevieja se puede celebrar de diversas maneras: cena en familia y noche de manta y películas en casa, pasarlo en el pueblo, en una casa rural con los amigos o incluso irse a otro país para dar la bienvenida a 2026. Pero sin duda, la más popular, sobre todo entre la juventud, son los cotillones en discotecas. Zaragoza capital posee un ocio nocturno bastante amplio en el centro de la ciudad, con variedad de ofertas en más de 70 locales en su área metropolitana. Sin embargo, las ventas no están yendo como esperaban los negocios y a estas alturas de año han disminuido un 10% respecto a 2024.

Miguel Ángel Salinas, vicepresidente de la Asociación de Discotecas de Zaragoza, asegura que estos datos se los ha proporcionado personal de Nyxell, aplicación más popular en la capital aragonesa por el que se obtienen dichas entradas. Aunque algunos de ellos han cambiado de sitio web donde promocionarse: Jarana, Parros y Kenbo, entre otros, cuyo punto de venta 'online' habitual ha pasado a ser Fourvenues.

El mismo Salinas justifica esta bajada con que los zaragozanos tienen menos dinero que el año pasado. "La gente está bastante tiesa y los jóvenes, que son los que mayoritariamente van a llenar estos locales, cada vez tienen que buscar más de dónde van a sacar esos 40-50 euros de la barra libre o el dinero para comprarse un traje e ir guapos a la fiesta", explica a este diario, mientras afirma que la mayoría de discotecas han mantenido sus precios, y en caso de que no, "el aumento ha sido mínimo".

Una "alegría económica" que viene de capa caída desde la pandemia, alegando que había años que sus locales (el Canterbury y Hïde, ubicados en la plaza Salamero) ponía a la venta las entradas de los cotillones y "en cuestión de horas se agotaban". "Antes era distinto. Ahora hay muchos que se esperan hasta la última semana para comprarlas", dice el empresario, que observa como "algunas discotecas del casco antiguo cambian el cotillón tradicional (con barra libre) por las entradas más bono copas".

Tras una búsqueda exhaustiva por los sitios web más populares de venta de entradas, celebrar el inicio del 2026 en una discoteca o evento organizado en Zaragoza costará de media casi 40 euros, contando también superficies de mayores dimensiones como el Espacio Ebro (zona de la Expo), el Parque de Atracciones o el Hábitat Sella (Villanueva de Gállego). La mayoría de estos cotillones funcionan con bonos de copas, tal y como ha apuntado Salinas, lo que también da cabida a unos precios más flexibilizados y asequibles para muchos jóvenes.

Entre las consultadas, La Mina (en el corazón del Casco Antiguo) y Jarana (ubicada por La Zona) son los dos locales que han vendido las entradas más baratas, a 8 y 12 euros respectivamente y con una consumición. Mientras que Espacio Ebro, Kenbo y Hábitat Sella manejan los precios más elevados en sus últimos tramos a la venta: 69, 70 y 75 euros, en ese orden.

Como se podía esperar, las opciones más costosas son las entradas que incluyen el servicio de barra libre o un mínimo de cinco copas que acompañen a la entrada y estas no bajaron de los 39 euros. A día de hoy, ya no quedan existencias de cotillones con barra libre que ronden estos precios, por lo que para los que han esperado de más no les va a salir por menos de 60 euros.