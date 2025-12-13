Zaragoza reúne a los 'enamorados' del Tetris en un torneo clásico

Los enamorados del Tetris, el clásico juego de los 90, han tenido una cita este sábado en Zaragoza con motivo de la celebración de un torneo amateur en un bar de la capital aragonesa. Este ha tenido lugar en La Picantería, un local mexicano que ya ha acogido esta cita en otras ocasiones.

Hasta él se han acercado un nutrido grupo de personas, jóvenes y adultas, para jugar durante unas horas. También ha asistido a la cita Lekanze, el campón de Tetris de España, un chaval de 13 años que ha venido desde Sevilla con sus padres.

La competición se ha jugado con una Nintendo americana, a la que se le ha realizado una modificación para que los dos jugadores tuvieran la misma secuencia de piezas de Tetris. Se ha jugado por parejas, al mejor de tres, y el campeón ha sido el que más puntos ha logrado. Se han entregado pequeños trofeos, con forma de pieza de Tetris, a los tres primeros.