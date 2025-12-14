Flores Linacero, una icónica floristería de Zaragoza que busca relevo: "Me gustaría que los nuevos dueños siguiesen con la actividad"

Son muchos los locales que, desde hace ya tiempo, vemos vacíos en las principales calles de Zaragoza. Paseo de las Damas, Avenida Goya o la siempre transitada Calle Alfonso... ninguna de ellas se libra de la creciente sucesión de cierren en el comercio local.

El último en poner el cartel de "Se Traspasa" junto a un número de teléfono es un negocio que lleva más de cuarenta años en la avenida Francisco de Goya, número 4. Una floristería que destaca por sus grandes ventanales por donde ves la variedad de flores que hay en su interior, y cuando entras todos los olores te invaden.

En imágenes | Flores Linacero busca relevo / PABLO IBÁÑEZ / EPA

Una vida entre flores

Javier es quien ha regentado durante 47 años "Flores Linacero" y prácticamente toda su vida ha estado dedicada al oficio. "Esto era un local cerrado, yo tenía puestos de flores en el Mercado Central y me dio por abrir la tienda", recuerda al hablar de sus inicios, el pequeño puesto del tan conocido Mercado Central, que ahora ha cambiado tanto.

El nombre del local fue sencillo de elegir. "Linacero" es su propio apellido, lo que no solo le da personalidad, sino que también le proporciona al negocio ser reconocible y una identidad única. Durante casi cinco décadas ha sido más que un nombre: ha sido su sello, su trayectoria y su manera de entender el trato con la gente.

Hoy, sin embargo, siente que ha llegado el momento de cerrar una etapa. A sus 76 años, la jubilación llama a la puerta y, con ella, la despedida de un proyecto que ha marcado su vida y la del barrio.

El cierre llega entre nostalgia y esperanza de relevo

Sin duda, el principal cambio que Javier ha notado en todos estos años es el gran aumento de floristerías en la ciudad. "Pues hay mucha más abundancia de floristerías, pero últimamente el mercado está flojo". A pesar de ello, conserva su clientela fiel, "de toda la vida" y ha innovado, adaptándose a los nuevos tiempos, con la creación de una página web. Aun así, lo que más le preocupa es el encarecimiento generalizado del día a día. "La venta está un poco restringida, la vida está mucho más cara y se nota en todos los conceptos".

Ahora afronta el cierre con nostalgia, pero también feliz, por haber terminado este ciclo de su vida. "Después de 45 o 50 años trabajando, ya me toca, que tengo 76", dice entre risas. Y, aunque él se retira, mantiene la esperanza de poder traspasar el negocio para que la floristería continúe en su lugar, aunque ya no sea con él. "Si alguien sigue con la actividad, contento, porque le puedo asesorar. Voy a procurar que siga bien con la actividad porque está en un buen sitio".

El local, completamente reformado, cuenta con una pequeña cámara frigorífica que mantiene las flores a la temperatura ideal y cuenta con una segunda planta como oficina. Y aunque ahora tenga que decir adiós, su mayor deseo es que su negocio siga siendo lo que ha sido siempre: un rincón lleno de color y vida, adornado con las flores que durante decadas han sido la identidad de Flores Linacero.