Protesta de los vecinos por la venta de suelos de la antigua Alumalsa en Zaragoza: "Solar de vivienda 100% pública"

Varias asociaciones vecinales de los distritos de San José, Torrero y La Paz, además de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) se han concentrado este domingo en la plaza Crónica del Alba de Zaragoza para protestar y rechazar la adjudicación de los suelos de la antigua empresa Alumalsa, de propiedad municipal desde 1986, por 9,35 millones a la inmobiliaria Brial.

Con pancartas de rechazo y bien abrigados, los vecinos han desafiado al frío y a la niebla para reclamar que, en su momento, el ayuntamiento "se había comprometido a destinar estos suelos a la construcción de vivienda pública en régimen de alquiler", han dicho. "Solar de vivienda 100% pública", rezaba una pancarta. Aserguran que el último movimiento del ayuntamiento "anula" la posibilidad de cumplir con los acuerdos adquiridos por el consistorio con el distrito de San José y disponer de 106 viviendas a precios asequibles para intentar paliar un problema "tan acuciante para la clase trabajadora como es la vivienda".

Esta venta del suelo supondrá la construcción de una torre de 15 alturas en un entorno que "ya arrastra importantes carencias" de servicios públicos como ausencia de guarderías, falta de arbolado, insuficientes espacios peatonales y una reforma pendiente de la ribera sur del Canal, incluida en los presupuestos municipales de 2021, 2022 y 2023 que aún se encuentra sin ejecutar, según han enumerado las asociaciones.

"El ayuntamiento vuelve, una vez más, a despatrimonializar recursos públicos y a ignorar las demandas de un sector de la ciudad que, desde hace años, reclama inversiones básicas y servicios esenciales, mientras que "fomenta las promociones privadas de viviendas a precios de lujo y potencia proyectos faraónicos a los que sólo podrá acceder una parte de la población, a costa de la degradación de los barrios", han alertado las entidades.

Han recordado que en 2021 la acción ciudadana consiguió frenar un intento de venta de estos suelos, y en el año 2022 el Área de Urbanismo del Ayuntamiento en el informe de venta de solares que acompañaba al presupuesto municipal para el ejercicio económico del 2023 aseguraba que "se destinarían a vivienda pública de alquiler", ha recordado.