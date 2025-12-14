Renovación de la plaza Monsalud de Zaragoza: plantación de árboles y nuevo mobiliario urbano
La intervención del Ayuntamiento de Zaragoza ha contado con una inversión de 34.368 euros
El Ayuntamiento de Zaragoza, a través del servicio de Infraestructura Verde, ha finalizado la reforma de la plaza Monsalud y su entorno inmediato, en la calle Marianela García Villas, un espacio que desde el consistorio señalan que "presentaba un estado de conservación muy deteriorado". La intervención ha contado con una inversión total de 34.367,63 euros y ha permitido recuperar por completo esta zona verde situada frente al colegio público Monsalud, lo que indican que ha mejorado "notablemente su vegetación, el arbolado, la instalación de riego y el mobiliario urbano".
Antes de la actuación, la plaza mostraba jardineras elevadas rotas, restos de tocones y grandes faltas de vegetación tras la retirada de antiguos pinos que habían sido eliminados por riesgo de caída, explican desde el ayuntamiento. Además, el pavimento y los elementos de mobiliario se encontraban muy deteriorados.
Con el objetivo de naturalizar los parterres, incrementar la biodiversidad, mejorar el riego y actualizar el mobiliario, la intervención ha reorganizado integralmente este espacio público. Entre las principales mejoras se incluyen la reposición de adelfas en las alineaciones laterales de las calles, la plantación de arbustos en parterres laterales, la implantación de dos franjas de bulbos en la jardinera del cuadrante noroeste, la plantación de nuevo arbolado en los alcorques generados por el Servicio de Conservación de Infraestructuras (un Liquidambar styraciflua de gran porte en el centro de la plaza, cuatro Celtis australis y dos Pyrus calleryana), la formación de una nueva pradera de césped mediante tepe y la renovación integral del sistema de riego y del mobiliario urbano.
La concejala de Medio Ambiente y Movilidad del consistorio de Zaragoza, Tatiana Gaudes, ha indicado que "la recuperación de la plaza Monsalud es un "ejemplo del compromiso del ayuntamiento por dignificar nuestros espacios verdes, hacerlos más seguros y mejorar su biodiversidad, así como mejorar el entorno cotidiano de los vecinos y de la comunidad educativa del barrio". Con esta actuación, ha apuntado, "la plaza Monsalud se consolida como un espacio más verde, accesible y agradable para el uso diario de los ciudadanos".
