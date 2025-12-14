Crudo, la taberna gastronómica de Zaragoza en la Guía Michelin: "Tenemos que elegir muy bien lo que preparamos"

La oferta gastronómica en Zaragoza no ha dejado de crecer en los últimos años, en especial, por las diferentes zonas del centro, donde cada vez es más habitual ver propuestas únicas e innovadoras que se combinan con la comida más tradicional.

Es una de las calles de nuestra ciudad se encuentra un pequeño establecimiento donde su carta sorprende a quienes van a comer allí. El local, que tiene una decoración moderna y minimalista, cuenta con espacio para poco más de 20 comensales, para vivir una experiencia donde la comida es la protagonista.

Crudo - Taberna gastronómica - ubicada en la Calle de Dr. Cerrada, número 40, abrió hace casi 10 años y sigue teniendo la misma esencia que siempre.

La historia de Crudo

"Me vine aquí a vivir y entonces estuve 3 años en clase de formación, haciendo cocinas, algo de empresa... Luego hice prácticas en, un par de sitios o tres. Y nada, a buscar local y a abrir". Así cuenta como empezó su andadura en el mundo de la gastronomía Miguel hace ya 9 años en Zaragoza y quien sigue a la cabeza de Crudo.

Desde periodista hasta DJ, Miguel paso por diferentes sitios hasta darse cuenta de que lo que realmente le gustaba era la cocina, no solo comerla, sino también hacerla. "Había que buscar un concepto, saber qué tipo de cocina queríamos hacer. Aunque me gusta todo dije, hostia, el tema de crudos aquí no se toca mucho", así Miguel, encontró un mercado poco común en Zaragoza, y su inspiración combinando la cocina mediterránea y la japonesa.

Una propuesta gastronómica única en Zaragoza

La carta de la taberna gastronómica se caracteriza por tener los platos más esenciales. En total se compone de seis tapas, doce platos y tres postres. Aunque de vez en cuando sacan algún plato fuera de carta. "Todo casero y cocina que nos guste a los que trabajamos aquí", deja claro Miguel.

En cuanto a las estrellas de su carta, que algunas llevan 9 años en ella. "Los ceviches, el steak tartare, y la papada, yo creo que históricamente son los que más han vendido así de platos". "Fuera de lo que son platos, canelón, taco méxicano, son tres bocaditos, pero, está todo guisado y está bueno". Y para darle el toque final, la estrella es su tarta de queso.

Crudo Taberna Gastronómica / Laura Trives / EPA

"Tenemos que elegir muy bien lo que hacemos porque no podemos hacer la carta más grande". Si algo los caracteriza, son sus platos, que algunos llevan los 9 años que tiene la taberna en su carta. Aunque también han ido innovando y quitando, las estrellas siempre están.

Guía Michelin y Solete Repsol

Además Crudo forma parte de la Guía Michelin, donde aparece como restaurante recomendado por la calidad y personalidad de su propuesta. "Yo creo que ha ayudado mucho, sobre todo en verano, cuando hay más turistas, yo creo que se nota... Franceses, italianos, alemanes".

"Estaba yo en la cocina y salí porque ya estaba todo servido. Y estaban hablando con ellos y me dijo, Rubén, "oye, pasa que quieren hablar contigo". Y eran dos tíos de la Guía Michelin", así fue como se enteró de que posiblemente saldría en la Guía, en la que un año después aparecería Crudo".

Crudo Taberna Gastronómica / Laura Trives / EPA

Aunque no es lo único con lo que cuentan, ya que también forman parte de la Guía Repsol, gracias a tener un solete.