Trump arruina la vuelta a casa por Navidad de cientos de venezolanos en Zaragoza: "Todavía estamos asimilando la situación"

El pasado 29 de noviembre Donald Trump declaró oficialmente el cierre del espacio aéreo de Venezuela "en su totalidad", lo que incluye actividad en el aire "sobre" y "alrededor" del país sudamericano. Con este anuncio, el presidente de los Estados Unidos arrojó por la borda la ilusión y las esperanzas de miles de venezolanos que iban a volar a casa este diciembre para ver a sus familias por Navidad. En Zaragoza, una de las ciudades más pobladas de España, hay algo más de 7.300 nativos del país del Caribe y Gabriela es uno de ellos. Afectada por la situación, ha conversado con este diario para hablar de su caso.

Gabriela Bejarano, de 29 años, nació en Maracay y tras una ruptura amorosa "muy dolorosa" hace más de cuatro años decidió embarcarse en una aventura en España para superar este bache. "No fue por un tema político realmente que me vine aquí, sino por cambiar de vida. Incluso con mi expareja siempre tuve en la mente la idea de vivir en España en algún momento", explica la joven. Desde entonces no ha vuelto a su tierra natal, donde dejó atrás a sus padres, tíos y sobrinos.

Fue en 2021 cuando Gabriela llegó a la península ibérica, pero fue un año después cuando se instaló en tierras aragonesas, más concretamente en la capital, Zaragoza. Tras una experiencia "no muy grata" trabajando en el sector automovilístico aragonés, la venezolana iba a volar este 11 de diciembre a Caracas para reencontrarse con sus padres y celebrar la Navidad en Maracay con toda su familia, para después de 30 días volver a España el 9 de enero. No obstante, las tensiones políticas que se están viviendo en la actualidad de continente americano han desembocado en que Donald Trump tome medidas drásticas y evite que muchos como ella vuelvan a casa. "Todos todavía estamos asimilando la situación, estamos muy afectados", dice.

Un vuelo desde Zaragoza hasta Caracas de 430 euros le bastaba para ese reencuentro, pero no va a poder ser. "Es una situación que causa tristeza y melancolía por todos estos años sin ver a mi familia", expresa Gabriela, cuyo motivo de vuelta iba aún más allá. "Mi abuela se murió hace un año y por aquel entonces no pude viajar. Iba a ir a despedirme".

La compañía de vuelo le ofrecía varias alternativas, entre ellas un viaje dirección Colombia y desde ahí llegar a Venezuela, pero no convencían a la joven. "Las aerolíneas nos dan más opciones, pero a mí no me parecen seguras. Por 230 euros, volar a Cartagena (Colombia) y de ahí a mi país. Sin embargo, yo viví en Colombia durante unos años y es muy poco seguro", relata Gabriela, cuyo entorno se ve más agitado "por la preocupación que por el miedo".

Además, la situación en los aeropuertos es complicada para ellos. Según ella indica, el personal de seguridad te cachea, interroga, supervisa en todo momento y "no te quita el ojo de encima". "Una frase que se dice mucho en Venezuela es que podrás volar dependiendo si el policía se enamora de ti. Había miedo de que no pudiese volver a Zaragoza tras mi vuelta a casa", asegura a este diario. A esto Gabriela suma que "viajar para ellos es un riesgo, en parte por la tensión que hay en su país, una nación donde no hay leyes, donde a la gente le cortan la luz y el agua por más de ocho horas y donde la policía está todo el día en la calle".

Respecto a cuándo va a poder volver a su ciudad natal, la venezolana aclara que por ahora "está en pausa" y que se está centrando en salir del paro para dejar este tema a un lado. "He actualizado hace poco mi currículum y me encuentro en búsqueda de empleo. Por mucha añoranza que tenga, por ahora voy a centrarme en otras cosas para distraerme", concluye.