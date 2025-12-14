Se vende bonito piso con terraza en un popular barrio de Zaragoza por 239.000 euros: se revalorizará en los próximos años

El último barómetro del CIS ha confirmado en su último estudio que la vivienda es el principal preocupación de los españoles. El mercado inmobiliario vive un momento complicado con los nuevos proyectos sin parar de subir su precio mientras la vivienda de segunda mano también se ha encarecido. Zaragoza es una de las pocas grandes ciudades de España donde todavía encuentras alguna buena oportunidad para comprar un piso en buenas condiciones, aunque normalmente ya aya tenido uno o más dueños.

El problema al que nadie encuentra solución es el siguiente: hay cada vez más personas con un trabajo y un sueldo medio que no tiene capacidad de ahorro suficiente para dar la entrada de una casa o afrontar mensualmente el pago de una hipoteca. Por lo tanto, las personas optan por vivir de alquiler o incluso compartir casa con otros compañeros de su misma clase económica. Hay otros que mantienen una buena relación con la familia y no se independizan hasta más allá de la treintena.

En el otro lado de la balanza se encuentran las personas con una gran capacidad económica que se pueden permitir el lujo de invertir en vivienda. Echando un vistazo al portal inmobiliario tucasa.com, hemos encontrado a la venta en Zaragoza un precioso piso exterior de más de 100 metros cuadrados con tres habitaciones, dos baños, plaza de garaje, trastero y una terraza por 239.000 euros.

Salón de la vivienda a la venta junto al Portillo / TUCASA.COM

La vivienda, en perfecto estado de conservación,se encuentra situada en una popular zona de la capital aragonesa que se va a reavalorizar mucho en los próximos años gracias al proyecto de urbanización del Portillo donde se hará un gigantesco parque y también se construirán 220 pisos de lujos. Este barrio se transformará por completo incluyendo las calles de alrededor como por ejemplo Escoriaza y Fabro que se convertirá en una avenida con hasta tres carriles.

Tres dormitorios dobles y dos cuartos de baños completos

Por lo tanto, todo el barrio se va a revalorizar en los próximos tiempos con la llegada de nuevos vecinos y un cambio de imagen muy demandado por los vecinos desde hace décadas conviviendo con un gran solar sin ningún tipo de uso. El piso a la venta por menos de 240.000 euros cuenta con tres dormitorios dobles, un salón comedor de 20 metros cuadrados ideal para recibir a todos tus invitados, dos baños completos con plato de ducha y una cocina completamente equipada.

Una de los habitaciones de la casa a la venta en Portillo / TUCASA.COM

El bonito piso dispone de calefacción y agua caliente central, ventanas de aluminio, suelos de terrazo, armarios empotrados en el pasillo y dormitorios. Adem.as por el mismo precio, tienes garaje y trastero en una finca que cuenta con un patio exterior recién reformado con zonas infantiles.