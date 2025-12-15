Aceralia dice adiós a su pasado industrial y Zaragoza pide a la Sareb celeridad para construir vivienda en la zona: “Déjennos a los que sabemos hacerlo”

Fue hace ya casi tres años cuando el entonces alcalde de Zaragoza y actual presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, anunció un acuerdo destinado a poner fin a una de las cicatrices urbanísticas más grandes de la capital aragonesa: los antiguos suelos de Aceralia, en el Picarral, un barrio que siempre ha sufrido la cercanía de las factorías a sus viviendas y que anhelaba desde hace tiempo la regeneración de un solar que lleva más de 20 años acumulando maleza. Y ese acuerdo que anunció Azcón en enero de 2023 se ha sustanciado este lunes en la comisión de Urbanismo del ayuntamiento, que ha aprobado por fin la modificación del Plan General que deja atrás la catalogación industrial de una parcela que cuenta con 158.600 metros cuadrados, más que el parque del Tío Jorge.

Desde que Azcón anunciase el acuerdo con los propietario de los suelos, entre los que están Saica, la Sareb y Prames, los técnicos municipales han estado trabajando en dar forma en la normativa urbanística de ese pacto que va a implicar la recalificación de una parcela en la que se podrán levantar 850 viviendas, se crearán zonas verdes y parcelas para equipamiento, principalmente. La modificación del plan general, que deberá ratificarse se en el póximo pleno, ha contado también con un apoyo mayoritario por parte de los grupos municipales, algo poco habitual en el ayuntamiento. PP, PSOE y Vox han votado a favor, mientras que ZeC, que suele posicionarse en contra de este tipo de convenios, se ha abstenido, lo que da cuenta de la importancia de la operación para la ciudad.

No obstante, este es tan solo un primer paso para que los terrenos de Aceralia puedan reconventirse en una ampliación del barrio del Picarral. El trámite aprobado este lunes supone que, sobre el papel, estos suelos dejan de ser una antigua parcela industrial y se convierten en una zona urbana con espacio para distintos usos. Ahora serán los propietarios de los suelos los que deban desarrollar esos proyectos, motivo por el cual el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha pedido a la Sareb, el conocido banco malo, "celeridad" en la ejecución de las viviendas.

Y es que la Sareb, una entidad que depende del Estado, es la propietaria de los suelos en los que van la mayor parte de las 850 viviendas, motivo por el cual Serrano ha pedido en rueda de prensa que le cedan terrenos y "dejen construir vivienda pública" a los que han demostrado que "saben.