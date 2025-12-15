La administración de lotería que triunfa en un barrio de Zaragoza: no apta para supersticiosos

Una semana falta para que el próximo lunes 22 de diciembre la suerte reparta millones de euros por toda España gracias al sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. Aunque casi todos los ciudadanos ya han cubierto el cupo de su presupuesto para comprar un décimo del tradicional sorteo, hay gente despistada que todavía acude a las administraciones para adquirir un número con la esperanza de que le cambie la vida.

Zaragoza, como casi toda España, es fiel a la tradición de jugar cada año a la Lotería de Navidad. La gente no duda en invertir parte de su sueldo en comprar uno o varios décimos de todo aquello que les rodea como el equipo de fútbol del barrio, el bar donde se toma el café todos los días o el trabajo para no ser el único en no tener un boleto ganador en caso de inusual acierto.

Filas en una administración de Lotería en Vigo / Marta G. Brea / FDV

Mucha alegría en el pasado y una afición a la Quiniela

Las Administraciones de Lotería de Zaragoza viven unos días muy intensos antes del Sorteo Extraordinario del lunes 22 en los que tienen la esperanza de haber vendido 'El Gordo' o un segundo o tercer premio. Por lo tanto, es normal ver alguna que otra fila en hora punta en la puerta de alguna administración de la capital aragonesa. Las dos que más triunfan en el centro de la ciudad son la del Rosario en Don Jaime, con un largo historial de premios, y la del Pilar en calle Alfonso, que suele vender a toda España por la gran afluencia de turistas.

Hay otros puntos de venta muy conocidos en los barrios de Zaragoza donde la gente suele acudir semanalmente a jugar a la Primitiva, Bonoloto o Quiniela que no dan abasto durante la semana previa a la Lotería de Navidad. En San José, el segundo barrio más poblado de la capital aragonesa, la administración más conocida por los vecinos es el Gato Negro, la administración número 20 de Zaragoza.

El Gato Negro de Zaragoza / LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

Esta administración, no apta para los más supersticiosos, está situada en la avenida San José y lleva funcionando desde 1968. A lo largo de su historia, el Gato Negro ha conseguido dar grandes premios como una Bonoloto en 2003 que permitió a una familia ganar 743.144 euros y también ha vendido varios boletos ganadores del sorteo del Niño (tercer premio y primer premio). Lo que más suele repartir este punto son premios de La Quiniela con varios 14 aciertos y también un grandísimo primer premio de la Lotería Nacional del 2 de septiembre.

Barcelona, Málaga, Córdoba...

Una de las grandes curiosidades de esta administración es sin duda su nombre, aunque se trata de una denominación bastante común en toda España. La administación 'El Gato Negro' más conocida de toda España es sin ninguna duda la de Barcelona (la número 44), que alcanzó una grandísima popularidad en la década de los 50 al haber repartido varios premios.

Administración de Lotería El Gato Negro en Córdoba / Manuel Murillo Martínez / COR

Otra muy conocida es El Gato Negro de Sevilla, fundado en 1934 cuando, según cuenta la leyenda popular, su propietario se cruzó con un gato negro al recoger la concesión de la administración. La menos conocida, pero con bastante suerte a la hora de repartir grandes premios, es El Gato Negro de Fuengirola.