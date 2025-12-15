La alumna Yaiza Zurano del centro de FP Altaviana triunfa en los premios Inclucina

Yaiza Zurano, del centro de Formación Profesional Altayana de Valencia, es la gran triunfadora de los I Premios Inclucina, la primera iniciativa nacional que reconoce el talento de estudiantes de cocina con discapacidad intelectual en escuelas de hostelería o centros de FP. El jurado, presidido por la prestigiosa chef con tres estrellas Michelin Elena Arzak, ha decidido otorgar el primer premio a esta joven, que ha recreado como nadie la receta propuesta para el concurso, un HuevoPuri muy especial que han tenido que elaborar todos los participantes.

El nombre de la ganadora de estos premios se ha desvelado este lunes durante la X Gala Benéfica del Club Inclucina y Atades, que ha acogido el Teatro de las Esquinas de Zaragoza. Porque estos I Premios surgen de la iniciativa de cocina inclusiva Club Inclucina, que este año ha cumplido su décima edición.

La consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha sido la encargada de desvelar a la ganadora del primer premio, que ha recibido emocionada la estatuilla y el diploma que la acredita con la vencedora de esta primera edición de los premios.

Además, Zurano, que ha participado junto con su profesora Karen Pérez, recibirá 1.000 euros por hacerse con el galardón durante “una noche maravillosa”, como la ha definido Arzak.

El segundo premio, gratificado con 700 euros y anunciado por la consejera de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós, ha sido para Valeria Fernández, del colegio internacional G. Nicoli de Madrid. Y el tercero se lo ha llevado Hodei Montes, del Centro Integrado de Burlada (Navarra), quien recibirá por ello 300 euros.

A estos galardones se han presentado siete alumnos procedentes de Barcelona, Córdoba, Guadalajara, Madrid, Pamplona, Valencia y Valladolid. Este lunes por la mañana, los participantes, acompañados por uno de sus profesores como ayudantes, han elaborado la receta en el espacio La Zarola de Zaragoza. Y ha sido en el ecuador de la gala, a la que han acudido más de 200 personas, cuando el jurado ha descubierto su veredicto.

Además, durante la velada se ha reconocido a título póstumo el compromiso con el Club Inlcucina de José Luis Yzuel, expresidente de Hostelería de España. Su viuda, Ana Lumbierres, ha recogido el premio.

Además, los estudiantes del Colegio de Educación Especial Atades-San Martín de Porres que han participado durante este año en el Club Inclucina han elaborado su receta ante el público, guiados por los prestigiosos cocineros que han impartido sus clases magistrales.

De esta forma, el chef Joaquín Moreno, de Rocca, ha cocinado con Iker una trucha del Pirineo con pan de atún y espinacas; Rodrigo ha estado en el escenario con el cocinero de Roto Restaurante, Diego Bernad, elaborando un sam de langostinos; Mouhamed ha subido a las tablas con Fabiana Arévalo, del restaurante Baudilio, para crear un carpaccio de manitas y, por último David Lorente, del Nola Gras, ha confeccionado con Alex y sam de bacalao. Además, Iker y Mouhamed han elaborado en directo la receta del HuevoPuri junto con el chef del restaurante Flor de Lis, Rubén Martín.