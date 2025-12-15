Continúan las inspecciones de edificios en Zaragoza: estos tres inmuebles de Conde Aranda y dos de la calle Pignatelli tendrán que hacer reparaciones

El Ayuntamiento de Zaragoza prosigue en su plan extraordinario de inspecciones de los edificios del entorno de Zamoray-Pignatelli, en el Gancho. Esta iniciativa surgió después de varios derrumbes y declaraciones de ruina de bloques situados en este entorno del Casco Histórico y desde hace unos meses ha supuesto la revisión de decenas de edificaciones con el objetivo de garantizar la seguridad de las mismas. En ese proceso, los técnicos de Urbanismo han requerido ahora a las comunidades de propietarios de tres inmuebles de la calle Conde Aranda para que actúen sobre algunos desperfectos detectados en los edificios situados en los números 39, 43 y 45.

Será en los próximos días cuando el consistorio notifique a estas comunidades el deber de acometer reparaciones. Con respecto a la propiedad de la finca situada en el número 39 de Conde Aranda, los propietarios tendrán que "revisar el estado y reparar los elementos dañados en cuanto a humedades, fachada y cubierta debido a su mal estado de conservación". Asimismo, el consistorio ha pedido a los propietarios que presenten la ITE favorable del inmueble.

Lo mismo exactamente es lo que se va a requerir a los propietarios del bloque de Conde Aranda 43-45, si bien en este caso este inmueble tiene una particularidad, y es que se trata de un edificio protegido y catalogado. Fue proyectado en 1943 y su fachada contiene referencias "a la arquitectura local tradicional".

Pignatelli 42 y 73

Todos estos requerimientos se enviarán después de que este lunes hayan pasado por el consejo de Gerencia de Urbanismo, donde también se han tratado otros dos expedientes incluidos dentro del plan de inspecciones extraordinario para la zona de Zamoray-Pignatelli.

Se trata en este caso de otro requerimiento, este a los propietarios del edificio de la calle Pignatelli, 42, para que procedan a "revisar el estado y reparar los elementos dañados en cuanto a la estructura debido a su mal estado de conservación". Lo mismo se pide a los vecinos de Pignatelli 73, que también deberán arreglar desperfectos en la fachada y la red de saneamiento.

Cabe destacar que en esta calle ya ha habido edificios que han tenido que desalojarse e, incluso, derribarse, debido al peligro inminente de colapso ante la falta de mantenimiento de los inmuebles. Según informó el ayuntamiento a principios del pasado mes de noviembre, para aquel entonces el plan de inspecciones se encontraba al 50% de su ejecución.

Balance

Así, hace un mes los técnicos municipales habían visitado ya 134 de los 270 inmuebles que entran dentro del entorno de Zamoray-Pignatelli. Del total, seis de cada siete requerían de algún tipo de actuación, aunque no todas de carácter urgente ni grave. En concreto, 19 edificios estaban en perfecto estado mientras que ocho contaban con deficiencias "muy graves", lo que ha obligado a desalojar varios bloques, algunos sin previo aviso y en situación de okupación. El resto, 107 inmuebles, requerían algún tipo de actuación para reparar deficiencias subsanables: 56 de nivel "normal", 21 de complejidad media y 30 con prioridad alta.

Fue en abril cuando se lanzó este plan de inspecciones extraordinarias en esta zona del Gancho de Zaragoza y, según ha anunciado ya el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, este se ampliará a otras zonas de la ciudad. El Casco Histórico, Las Fuentes y Delicias, según ha declarado en alguna ocasión el edil, son barrios en los que se puede dar continuidad a este plan.