El deseo de un vecino de Zaragoza para el día de Reyes: "Estoy hasta el gorro de no tener ascensor"

No es sencillo convivir en armonía en una comunidad de vecinos. Da igual que sea Navidad o verano, las quejas son recurrentes en todas las épocas del año. Todo el mundo piensa que lo que hace es lo correcto sin pensar en el prójimo. Las quejas que pueden llevar a cabo los vecinos de un mismo bloque pueden ser tan distintas como variopintas. Hay gente que tiene el volumen de la música o la televisión demasiado alto, otros que dejan la bolsa de la basura junto a la puerta de casa dejando un mal olor en el resto de la comunidad mientras que los últimos tiran por la ventana suciedad cayendo a otros pisos o terrazas.

Las reuniones de vecinos no suelen ser plato de buen gusto. Los propietarios se lanzan acusaciones entre unos y otros mientras el administrador y el presidente de la comunidad invitan a una convivencia cada vez más complicada. Además, las derramas suelen ser las protagonistas creando todavía más rifirrafes y conflictos entre los diferentes inquilinos. En los últimos tiempos, numerosos vecinos recurren a colocar carteles en las zonas comunes para denunciar situaciones cotidianas con las que se sienten incómodos.

El deseo de un zaragozano para Reyes

Una de las cuentas que suele dar a conocer todo lo que pasa en las comunidades de vecinos en España es Líos de Vecinos. Es en esta popular cuenta de Twitter, actual X, donde un propietario ha denunciado públicamente lo que pasa en su bloque de viviendas. En su portal, un vecino, harto de la situación, ha decidido colgar un cartel cargando contra el administrador y la empresa de ascensores.

La llegada de los Reyes Magos de Oriente está a la vuelta de la esquina. Un vecino de Zaragoza ha aprovechado la ocasión para colgar un cartel y pedir "con cariño e hironía" un par de deseos. "A la atención de sus Majestades de Oriente, este año he sido muy buena persona. Soy un vecino a corriente de pago, que está hasta el gorro de no tener ascensor en la escalera derecha", comienza denunciando.

"Os pido con mucha fe, un cambio en la empresa de mantenimiento para que no nos deje así más de cinco meses todas las semanas. Y un cambio de administrador por alguno que se preocupe del bienestar de nuestra comunidad y no solo de cobrar. Espero que mis ruegos sean oídos y cumplidos", finaliza el denunciante.