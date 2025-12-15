De edificio okupado a promoción de viviendas de lujo: vía libre para la construcción de un bloque de 24 pisos cerca del centro de Zaragoza

Durante años este edificio fue una auténtica pesadilla para los vecinos de la zona, algunos de los cuales optaron incluso por poner a la venta sus viviendas y marcharse del lugar. El bloque de pisos que ocupaba el número 91 de la avenida Goya de Zaragoza estuvo okupado durante años por personas algo conflictivas, lo que obligó a que la presencia policial fuera constante. El inmueble se desalojó en el año 2020 y después se derribó. Y este lunes, el consejo de Gerencia de Urbanismo del ayuntamiento ha aprobado la licencia para la construcción de un edificio de 24 pisos de lujo, cuyo precio de salida partirá de los 366.000 euros.

No obstante, aquellos que quieran hacerse con uno de estos pisos deberán correr. La promotora, Inmoguscoa, acaba de conseguir la licencia para comenzar a edificar pero apenas son dos las viviendas que le quedan a la venta, según informan en su página web. La urbanización contará también con trasteros y zona comunitaria con piscina en una avenida que está situada justo al lado del Portillo, que en los próximos meses se transformará en un espacio abierto y arbolado con equipamientos deportivos.

Incendio y detenciones

Según explica Inmoguscoa en su página web, el "exclusivo" edificio de Goya 91 "ha sido diseñado para satisfacer los gustos más exigentes mediante el uso de materiales de máxima calidad y detalles exclusivos, garantizando el mayor grado de confort y bienestar para sus propietarios". Sin embargo, hasta hace unos años, era todo lo contrario: un inmueble degradado y que estaba abierto de par en par, lo que propició su okupación.

En septiembre de 2018 dos hombres, uno de ellos menor de edad, que residían ilegalmente en el inmueble fueron detenidos por agredir y amenazar a otra persona que quiso entrar al edificio. En marzo de 2020 se produjo otro incidente en el que un okupa prendió fuego al piso donde vivía con su pareja. Los Bomberos y la Policía intervinieron pero no pudieron desalojarlos hasta noviembre de ese año, cuando sacaron del inmueble a 19 personas que estaban residiendo dentro.