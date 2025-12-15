Nuevo abono de transporte por 60 euros para todo el país: ¿Qué va a hacer el Ayuntamiento de Zaragoza?

El Gobierno de España trabaja en la idea de mejorar la interconexión de los medios de transporte aunque todavía no ha sondeado a las comunidades autónomas y grandes ciudades para llevarla a cabo. En su fase inicial el presidente , Pedro Sánchez, ha avanzado que desde el próximo mes de enero todos los ciudadanos tendrán a su disposición un abono transporte único con un precio de 60 euros al mes para viajar por todo el país en trenes de cercanías y de media distancia, así como en los autobuses que se encuentran dentro de la red estatal.

Según ha detallado el dirigente socialista en una comparecencia para presentar el informe Cumpliendo la nueva subvención se aprobará en el último Consejo de Ministros del año y tendrá un precio de 30 euros mensuales para los jóvenes menores de 26 años. El abono permitirá viajar en los trenes convencionales (pues la alta velocidad queda excluida) así como en los autobuses que cubren las grandes líneas entre capitales.

El presidente ha ejemplificado que un trabajador que todos los días vaya de Vigo a Santiago o de Jerez a Sevilla, podrá ahorrarse hasta casi un 60% del gasto mensual en transporte público. En Aragón, por ejemplo, esta red de buses incluye conexiones como las de Lérida con Zaragoza o las de Valencia con Teruel.

"Estamos hablando de dos millones de personas a las que cada mes les costará menos llegar a su empleo, a su hogar y también a su día a día", ha añadido Sánchez al considerar que esta subvención "es una apuesta muy rotunda por la movilidad sostenible y también por la clase media y trabajadora", según ha enfatizado.

El modelo anunciado sigue el ejemplo de Alemania, donde existe un billete único permite utilizar sin límites autobuses, metros y trenes de cercanías o regionales por todo el país, con la excepción de los ferrocarriles internacionales de larga distancia o los de alta velocidad. Para sacarlo adelante se pusieron de acuerdo todos los operadores, un pacto global que todavía está lejos en España. Por este motivo, Sánchez ha hecho un llamamiento a las comunidades autónomas y entidades locales para que se adhieran y faciliten "el acceso asequible al transporte público en todo el país". Una medida en la que confían que "se vayan adhiriendo progresivamente todas las redes de transporte público autonómicas y locales".

Por el momento, en el Ayuntamiento de Zaragoza se está a la espera de estudiar las condiciones "sobre un texto oficial" al considerar que un "anuncio político" no es suficiente para avanzar una postura al respecto. "Habrá que ver esta medida, cuando esté publicada oficialmente, qué ventajas o inconvenientes puede tener", según han explicado fuentes municipales.

De forma paralela la capital aragonesa también está pendiente sobre qué pasará a partir de enero con las subvenciones actuales. Sánchez ha explicado que la medida se aprobará junto a la extensión de las ayudas vigentes al transporte y que estará disponible en enero. Sin embargo, en la corporación tampoco han recibido todavía una comunicación oficial sobre en qué condiciones se mantendrán.

En este momento los vecinos de la capital aragonesa, como área urbana con más dependencia del transporte público de la comunidad, disponen de abonos gratuitos para menores de hasta 15 años. También un descuento del 50% en las tarjetas jóvenes y en el resto de títulos multiviaje desde el pasado mes de julio existe un descuento del 40%. Habrá que ver si con el comienzo del año la distribución se mantiene.