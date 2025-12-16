Aldi abrirá dos nuevos supermercados en Zaragoza a lo largo de 2026

Los hábitos de los consumidores han ido cambiando y las tiendas de toda la vida han cedido terreno a los supermercados, con horarios más amplios y una oferta de productos cada vez más variada. Esta transformación del comercio tradicional se nota también en los barrios de Zaragoza, donde en los últimos meses se han sucedido las aperturas de nuevas tiendas de distintas cadenas, en un sector muy competitivo en el que todas pugnan por ganarse la fidelidad de los clientes.

Día y BonÀrea son dos de los supermercados que más están apostando por la capital aragonesa, con nuevas aperturas en los últimos meses. A ellas se suman las cadenas ya consolidadas —Mercadona, Lidl, Alcampo o Eroski—, que ya cuentan con una amplia presencia en la ciudad.

Una de las últimas en poner el foco en Zaragoza ha sido Aldi, que abrió su primer supermercado en la calle Marqués de la Cadena en noviembre de 2022 y, en octubre de 2025, inauguró su segunda tienda en el barrio de Valdespartera, en la avenida Séptimo Arte. Anteriormente, la cadena ya contó con un establecimiento en el área de Alcampo de Utebo, aunque no tuvo el éxito esperado y acabó cerrando.

Dos nuevas tiendas próximamente

Ahora, la compañía alemana proyecta la construcción de dos nuevos supermercados en la capital aragonesa. A diferencia de algunos de sus competidores, Aldi apuesta por la periferia y por los barrios de nueva creación de la capital aragonesa, donde encuentra el espacio necesario para su modelo de tienda, con aparcamiento, en ubicaciones en las que competirá directamente con Lidl y Mercadona.

Los dos nuevos establecimientos, que ya cuentan con el visto bueno de Urbanismo, se levantarán junto a la Z-30, en dirección a Puerto Venecia, y en el entorno de Utebo, aunque dentro del término municipal de Zaragoza. En este caso, Aldi construirá su tienda en un nuevo tramo de avenida que se abrirá tras la reconversión de la N-232, junto a la urbanización Torreblanca. Será un edificio de nueva planta con 18 plazas de aparcamiento.

El segundo supermercado estará ubicado en la avenida de Tiziano, número 5, junto al Burger King y al Lidl de Parque Venecia. También será un inmueble de nueva construcción y contará con 34 plazas de aparcamiento. Habrá que esperar todavía unos meses para hacer la compra en estas nuevas tiendas, cuya apertura será previsiblemente para 2026.

Horarios especiales de Navidad

Para sus clientes habituales en Zaragoza, Aldi recuerda además en su página web los horarios especiales de Navidad. Así, los días 24 y 31 de diciembre las tiendas abrirán con horario reducido, mientras que el 25 de diciembre y los días 1 y 6 de enero permanecerán cerradas. El 5 de enero, algunos establecimientos abrirán con horario reducido y otros mantendrán su horario habitual. Además, la mayoría de sus tiendas abrirán los domingos.