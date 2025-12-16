La cesión del parque Labordeta para Boreal de nuevo en el punto de mira: "El expediente causa vergüenza ajena"

Las representaciones de animales árticos que participan en el espectáculo Boreal durante estas navidades en el parque Labordeta de Zaragoza están siendo por segundo año consecutivo motivo de polémica. La tramitación del expediente del convenio de colaboración con la empresa Naturaleza Encendida para la instalación ha sido calificada por los concejales del PSOE y Vox en el consistorio como un proceso de "vergüenza ajena" y se ha pedido revisar la legalidad de la iniciativa.

"Ninguna asociación o colectivo puede tramitar un permiso con tan poco tiempo", ha expresado en la comisión de Cultura la concejala socialista Eva Cerdán, al tiempo que ha lamentado que se han pagado "cero euros" y que la temática es únicamente "del Polo Norte" y que no tiene que ver con la tradición aragonesa. También ha dicho que en el espectaculo anterior "por lo menos" se contrataron a actores aragoneses, pero que en esta ocasión el recorrido se limita a la iluminación, a pesar de que desde la concejalía del ramo defiende que se ha diseñado de forma expresa para Zaragoza y que responde a las necesidades de dinamización económica y social.

La formación de Vox ha lamentado "el trato de favor" que supone esta fórmula de cesión para el recorrido Boreal a la empresa Naturaleza Encendida. El concejal Julio Calvo ha denunciado que con la edición actual se han repetido "las mismas prácticas" dando "más motivos de crítica", puesto que en esta ocasión el Ayuntamiento de Zaragoza asume costes como el vallado, un vigilante, más patrullas de la Policía Local, así como difusión publicitaria.

La formación ha insistido en que la operación realmente es "un contrato de prestación de servicios" en el que Zaragoza Cultural ha decidido "la cesión de un espacio de dominio público" y los medios del consistorio a la firma madrileña. "Se han excedido clarísimamente en sus competencias", ha afirmado, considerando que se ha producido "una absoluta cacicada" en una operación "ilegal" por la excepción de tasas.

La concejala de Cultura, Sara Fernández, ha justificado este uso del parque remarcando en que es un "convenio de colaboración" pues parte del interés del ayuntamiento en preparar una "amplia" programación navideña que se prepara entre varias áreas del consistorio. Desde Zaragoza Cultural se encargan de la programación de la plaza del Pilar y el parque Labordeta, encargando estas actividades a las empresas que pueden participar, dentro de lo que considera "una colaboración público privada".

Fernández también ha explicado que no todo lo que se programa en Navidad tiene que tener "un contenido estrictamente navideño", poniendo como ejemplo el musical de Tarzán que ocupa en este momento el teatro Principal. "Entra dentro de la época", ha considerado. Por otro lado, ha puesto como ejemplo que la cesión del parque sigue la misma fórmula que la con COPELI (Comisión Permanente del Libro de Zaragoza) para firmar el convenio para organizar la Feria del Libro y el Día del Libro, indicando, además, que los plazos se han ajustado al trabajo previo realizado por la sociedad Zaragoza Cultural. "Muchos expedientes se tramitan así de rápido", ha indicado.

Desde el consistorio se insiste en que la actividad cuenta con todos los informes preceptivos y vinculantes en regla.

La concejala de Zaragoza en Común, Elena Tomás, ha lamentado por su parte que las entidades sociales y vecinales se enfrenten a mucha burocracia cuando las empresas privadas logran una cesión "con una figura excepcional" para favorecer el negocio. "Lo público pone los servicios y lo privado se lleva los beneficios", ha resumido.

La oferta de Boreal es un juego de luces, humo y sonido que ocupa el espacio de La Rosaleda en el Parque Grande. Hay miles de luces led colocadas por el suelo y animales iluminados.

La concejal responsable ha acusado que la oposición mezclar "fórmulas jurídicas diferentes" mezclando lo que se hace con asociaciones, entidades y otras firmas. "La programación cultural se decide por los expertos de las diferentes áreas", ha defendido.