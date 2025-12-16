Sin fecha todavía para la inauguración de la noria de Navidad en Zaragoza a pocos días de las vacaciones escolares
La atracción estará colocada junto a la parada del tranvía de La Chimenea
La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha confiado en que la noria de Navidad esté instalada este fin de semana coincidiendo con el inicio de las vacaciones escolares para que se pueda disfrutar en familia. "Estamos trabajando con los permisos con la tramitación administrativa para poder iniciar el montaje y, por lo tanto, yo espero que no sean muchos más días porque ya estamos casi en Navidad y cada día que pasa podría estar llena para formar parte de las atracciones navideñas", ha señalado.
Chueca se ha mostrado convencida de que "en pocos días" se podrá disfrutar en Zaragoza, "pero cumpliendo con todas las garantías y con todas las normas de seguridad", ha subrayado. Al ser una ubicación nueva, en la antigua Chimenea en el Actur, "está llevando un poquito más de tiempo la tramitación de los permisos", ha aclarado, para explicar que depende de varias áreas municipales como la autorización de bomberos e infraestructuras verdes y dominio público.
Lo que no ha trascendido todavía serán los precios ni la fórmula de explotación de esta instalación en una Navidad marcada por la polémica por la cesión gratuita de espacio público a una empresa privada en el Parque Grande. En 2013, cuando se montó una atracción similar, aunque más cerca del río y el doble de alta, el precio para los adultos era de 5 euros y para los niños costaba 3. La empresa que gestionó la noria pagó inicialmente 10.000 euros por montar la instalación durante los Pilares y otros 6.000 cuando se firmó la prórroga. Este año todavía se desconoce.
Según ha explicado Chueca, los técnicos de cada uno de los servicios están haciendo su trabajo y tras trasladar su deseo de que esté instalada este fin de semana ha reconocido que "no lo puedo garantizar porque no siempre se cumplen todos mis deseos".
En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha comentado que es una noria nueva, que va a ser muy especial por la iluminación y se va a estrenar en Zaragoza y eso "también es el motivo por el que está llevando un poquito más de tiempo". La atracción es una noria tradicional y lleva más iluminación, por lo que "hace la experiencia más especial y también forma parte de la decoración navideña de la ciudad para que sea un símbolo más de esta Navidad".
Chueca ha realizado estas declaraciones durante su visita al belén de la Casa Amparo donde ha acudido a felicitar la navidad a los residentes, que la han recibido con villancicos.
