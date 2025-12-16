¿Una discoteca en el pulmón de Zaragoza? Denuncian "los incumplimientos" de uno de los quioscos del Parque Grande

Los quioscos del Parque Grande gestionados por la empresa del empresario aragonés Juan Forcén han vuelto a ser objeto de polémica en el Ayuntamiento de Zaragoza. El concejal de ZeC, Suso Domínguez, ha criticado este lunes que, aunque existan informes municipales alertando del incumplimiento de las condiciones en las que se aprobó el proyecto para levantar uno de estos restaurantes, el consistorio le ha otorgado la licencia de funcionamiento.

Se trata concretamente del restaurante El Roto, que ocupa la parcela en la que antes estaba el quiosco de Flandes y Fabiola. Según ha desvelado Domínguez, los técnicos municipales informaron ya en julio del año pasado -dos meses después de su inauguración- de que, entre otras cosas, "el plano" del edificio terminado "difiere en forma y distribución respecto al aprobado en el proyecto de ejecución". Además, "la zona reservada a aseos y ascensores tanto en planta baja como de primera planta ha sido modificada en su totalidad", "por lo que se incumple el artículo 5.5.8.2 de las ordenanzas generales de la edificación". "Son incumplimientos con respecto al proyecto aprobado", ha criticado el edil de ZeC.

En ese informe al que ha tenido acceso este diario, los técnicos municipales indican otra serie de irregularidades: "Los materiales de revestimiento, suelos, techos, exterior y el alicatado no coinciden con los aprobados en proyecto"; "los rótulos instalados por el exterior no cumplen con las condiciones impuestas por la comisión municipal de Patrimonio Histórico Artístico".

Equipo de música

Asimismo, la inspección dio cuenta de que el local contaba con un equipo de música cuando no tendrían que haberlo instalado, un hecho que se recuerda en otro informe del pasado 10 de noviembre en el que se detalla que la licencia podrá aprobarse siempre que se cumplan varias condiciones. Entre ellas, "no podrá disponerse de equipo de música", un hecho que difiere ya no solo con que las instalaciones cuenten con altavoces sino con los eventos que tienen lugar en este restaurante, que se ha convertido en un espacio reservado para fiestas.

En este contexto, Domínguez ha criticado que, a pesar de todo, el consistorio le haya concedido la licencia de funcionamiento a Forcén y ha considerado que se le ha dado, precisamente, "por ser quien es". "En determinados expedientes el quién determina el cómo se hace y cómo se gestiona porque se hacen cosas que a un ciudadano anónimo no se le pasarían", ha denunciado el concejal de ZeC en la comisión de Urbanismo. "Básicamente han hecho lo que les ha dado la gana y en vez de obligar al adjudicatario a volver a la situación inicial, iniciamos un nuevo expediente para legalizarlo todo. Han legalizado la apertura de una discoteca en la principal zona verde de la ciudad", ha dicho.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, se ha limitado a defender que la actuación de los funcionarios municipales ha sido la que marca la normativa y que no ha habido ningún trato de favor hacia Forcén, quien es, entre otras cosas, consejero de la sociedad Nueva Romareda en una mesa que también se sientan el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón. Asimismo, el edil del PP ha instado a Domínguez a acudir a la Justicia si ven algún aspecto que pudiera resultar ilegal.