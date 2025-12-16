El dueño de un restaurante de Zaragoza sobre las reservas fantasma: "Con 10 euros de señal también se pierde dinero"

La llegada de la Navidad, junto a las semanas previas, es uno de los momentos más importantes del año para un sinfín de hosteleros en Zaragoza. Aparte de las numerosas cenas y comidas de empresa que se celebran en los días previos a la festividad navideña, hay que sumar los días grandes de esta festividad que ya están a la vuelta de la esquina.

Encontrar un hueco libre en cualquier establecimiento hostelero de la capital aragonesa para las próximas semanas es misión imposible. Muchos ciudadanos reservan a dos meses vista de la fecha para asegurarse que pueden acudir a su restaurante favorito para disfrutar de una hermosa velada junto a familiares, compañeros de trabajo o amigos. Algo que se acentúa más cuando estás buscando comer o cenar para un grupo que supere la decena de personas.

El caso de las reservas fantasma

Durante estas fechas también se multiplican las reservas fantasmas en Zaragoza. Un grupo de comensales reserva una mesa para comer o cenar y luego no aparece realizando un tremendo destrozo económico en el restaurante. Y es que la organización, al conocer que va a tener que dar de comer a un numeroso grupo de personas, realiza una compra mayor de ingredientes y también impide a otros grupos más pequeños de reservar en esa misma fecha por motivos de espacio.

A lo largo del mes de noviembre, dos establecimientos de la capital aragonesa sufrieron esta mala práctica por parte de unos clientes indignos que no cumplieron con su palabra y dejaron tirado a los hosteleros. El primer caso fue el del restaurante 'La Bocca' que sufrió una reserva fantasma de 30 comensales. Un par de días después, 'El Cocinero de Miralbueno' sufrió en sus propias carnes como 15 clientes no se presentaron.

Rubén Marqueta, propietario BuleBar Montecanal, BuleBar Zentro y Casalizio, ha compartido un vídeo en redes dejando su opinión sobre las reservas fantasma. "No pasa nada por cancelar una reserva, nosotros entendemos siempre las circunstancias de la gente, pero sí que pedimos que se nos avise lo antes posible para poder gestionarlo", explica Marqueta.

"A ver, un restaurante como nosotros, por suerte, tiene el teléfono sonando durante todo el día. Con que llames el día de antes y avises perfecto. Si se pone un familiar malo y no pueden asistir a la comida, se llama al restaurante para que otros clientes puedan disfrutar de la mesa. Nosotros hemos tenido un bautizo de 80 personas e ingresaron al niño el martes, conseguimos cubrir el hueco que dejaron y lo vinieron a celebrarlo dos meses más tarde", matiza. A

Algunos restaurantes de Zaragoza obligan al cliente a dejar una señal por si finalmente no acaban acudiendo a la reserva. "La gente se empeña, por ejemplo, en dejar 10 euros. Con esta cifra por mesa, también se pierde dinero. Los diez euros son irrisorios para lo que debería de ser. Debería ser un 50% de lo que se tiene estimado como cubierto medio", comenta Maqueta.

La gran parte de los usuarios que han dejado su opinión en el vídeo compartido por el restaurante están de acuerdo y se atreven a dar una solución: "A la gente que reserva y no se presenta debería de pasarle lo contrario,ir a su reserva y al llegar que le digan que no tiene mesa a ver cómo le sienta... Te lia la de dios".