La futurista zona infantil que desconcierta a los zaragozanos: "Lo lógico es que esté en una zona verde"

Tiene un aspecto entre módulo marciano y rallador de queso. La nueva zona infantil que se ha instalado en una de las aceras de la avenida Navarra ha despertado el lógico desconcierto entre los vecinos de la zona, que no descartan iniciar una recogida de firmas para solicitar su recogida o cambio de emplazamiento. "Lo lógico es que esté en una zona verde", indican los paseantes de la zona.

"Al estar tan cerca de la calzada puede ser un peligro para los niños, sobre todo cuando existe tanto sitio en los alrededores para poder poner algo parecido, si lo llevan al parque del Palomar pueden hacer una zona de juegos igual de grande que Pinseque, si les apetece", asegura Félix Navarro, que se ha encontrado la instalación justo en la entrada de su edificio.

La zona de juego presenta varios módulos unidos por su interior en un circuito de cuerdas, desniveles y toboganes. Desde el Ayuntamiento de Zaragoza destacan que todavía faltan algunos elementos por pulir y que estará listo cuando termine la actual fase de obras de la avenida de Navarra. En las proximidades los operarios se encuentran ultimando las zonas verdes y acabando de instalar los bancos que darán servicio al nuevo tramo.

Los vecinos más cercanos rechazan la nueva zona de juegos de la avenida de Navarra. / Jaime Galindo / JAIME GALINDO

"Se sabía que la zona contaría con espacios infantiles, pero no se conocía al detalle cómo sería, ahora lo fundamental es que los adultos respeten los usos y los horarios de las instalaciones para no causar molestias, pues todos los niños tienen derecho a zonas de esparcimiento", asegura el presidente de la asociación vecinal, Manuel Alonso.

El peculiar diseño de cuatro grandes octógonos, escotillas y rejas no deja indiferentes a los paseantes. Tampoco su gran altura ni su diseño estrecho, pensado para convivir en una zona de paso. "Creemos que no está en un lugar adecuado, pues tapa completamente las fachadas de los comercios", lamenta Darío Pillado, propietario de una tienda de bicicletas que acaba de reformar su escaparate y que ahora queda tapada por la estructura.

En su opinión, la entrada del centro cívico Delicias que se encuentra justo enfrente sería un lugar mucho más idóneo, con más espacio, más seguro y conectado con un lugar destinado a los vecinos. Además, considera que con su actual altura, de más de seis metros, puede ser una molestia para los residentes en el primer piso del edificio frente al que se ha instalado, pues al subir a la parte más alta el interior de los hogares quedará expuesto a las miradas desde el exterior.

La zona de juegos pendiente de inauguración es el tema de conversación de los últimos quince días en la farmacia del número 65. "Todos los vecinos piensan que no pega en este lugar", inciden. Además, denuncia que se pierde toda la visibilidad debido a dos paneles opacos, algo que puede complicar la localización del establecimiento, con la categoría de servicio sanitario. "Es muy evidente que los responsables del diseño no viven aquí", lamenta el propietario, Ángel Augusto. Por el momento no descartan si existe presión vecinal iniciar una recogida de firmas para pedir cambios en el proyecto actual.

El arriesgado diseño, en todo caso, no recibe críticas unánimes. "Creo que puede quedar muy bien, sobre todo cuando veamos toda la avenida reformada", explica una vecina de la cercana calle Tomeo, Felicidad Villalba. En su caso las quejas llegan por la desaparición de espacios de aparcamiento, algo que también repiten otros residentes en el entorno. "Cada vez dejan menos sitio para los coches", afirma.

El área infantil de la avenida Navarra completará la remodelación de la arteria ofreciendo otro lugar de esparcimiento que se suma al inaugurado hace unos meses en la confluencia de la avenida de Madrid. Estas instalaciones buscan dotar al barrio de más espacios de convivencia invirtiendo su actual diseño áspero, heredero de las expansiones urbanas de los años 60. Este nuevo parque, con mucho uso entre los niños, también se ha visto como un foco de molestia debido a que es frecuentado por adolescentes y grupos de ociosos al caer la tarde. "Lo fundamental con todo el mobiliario urbano es que se respete la convivencia", afirman desde la asociación vecinal ante los cambios.