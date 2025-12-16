Moza, la app para pedir taxis en Zaragoza, ya permite una reclamada funcionalidad

La aplicación oficial del taxi de Zaragoza, Moza, ya permite pagar los trayectos directamente desde el móvil mediante tarjeta bancaria integrada en la propia app. Una mejora que agiliza el servicio, elimina el uso de efectivo o tarjeta física y refuerza la apuesta del sector del taxi por una movilidad más cómoda, segura y adaptada a los hábitos digitales actuales.

Hasta ahora, el pago podía realizarse mediante Bizum, efectivo o tarjeta en destino. Con esta actualización, el usuario completa todo el proceso, que incluye solicitud, recorrido y pago, desde un único entorno digital, como ocurre en otras aplicaciones de movilidad urbana. El funcionamiento es sencillo: el usuario pide el taxi, realiza el trayecto, paga desde el móvil y continúa su camino sin esperas ni gestiones adicionales.

Pruebas reales con la red de taxis

Antes de su puesta en marcha definitiva, el sistema de pago integrado ha sido testado durante los meses de octubre y noviembre con la red de taxis, en condiciones reales de servicio, garantizando así su correcto funcionamiento tanto para usuarios como para conductores. En este sentido, el presidente de Zarataxi e impulsor de la aplicación, Michel Izaguerri, explica que “el pago integrado era una de las demandas más repetidas por parte de los usuarios. Con esta mejora, el taxi de Zaragoza sigue avanzando en su adaptación a la ciudad y a las nuevas formas de moverse, sin perder las garantías de un servicio público regulado”.

Actualmente, Moza cuenta con más de 20.000 descargas y está integrada por la práctica totalidad del sector en la ciudad, con más de 1.700 taxistas activos. Solo en 2025 se han gestionado a través de la aplicación en torno a 70.000 servicios, con una media superior a 6.000 mensuales.

Además, la app ha sido recientemente integrada en MaaS Zaragoza, la plataforma municipal que agrupa los distintos sistemas de transporte de la ciudad, convirtiéndose en la única aplicación de taxi incorporada a este sistema de movilidad urbana.

El precio máximo garantizado se mantiene

Una de las ventajas diferenciales de Moza sigue plenamente vigente: la app muestra al usuario un precio máximo orientativo antes de iniciar el trayecto, pero el importe final que se paga es siempre el que marca el taxímetro, que en la mayoría de los casos resulta inferior. Este sistema mantiene la transparencia del servicio y ayuda a combatir la percepción de que el taxi es un transporte imprevisible en precio.

Con la nueva forma de pago, el abono no se realiza por adelantado, sino al finalizar el trayecto, igual que en el servicio tradicional, por lo que se mantiene esa ventaja económica, ahora con la comodidad de hacerlo desde el propio teléfono móvil.

Navidad: más demanda y más necesidad de transporte ágil

La llegada de la campaña navideña supone tradicionalmente uno de los periodos de mayor actividad para el sector del taxi, marcado por el aumento de desplazamientos vinculados a celebraciones, ocio, compras y cenas de empresa, así como por las restricciones de tráfico en el centro y las dificultades de aparcamiento.

En este contexto, el uso de aplicaciones como Moza permite reducir tiempos de espera, evitar colas al aire libre en días de frío y agilizar la gestión de los servicios, especialmente en aquellas franjas horarias de alta concentración de demanda, donde se producen picos de solicitudes simultáneas. La digitalización de todo el proceso, incluido ahora el pago, facilita una mejor organización del servicio, una rotación más rápida de los vehículos y una experiencia más fluida tanto para usuarios como para conductores.

Un servicio público, regulado y seguro

Moza opera exclusivamente con taxis oficiales, conducidos por profesionales con licencia, formación y cumplimiento de la normativa municipal. Cada trayecto queda registrado en la app, lo que refuerza la seguridad, la trazabilidad y la confianza tanto para el usuario como para el conductor.

Esta mejora se enmarca, además, en el proceso de transformación de la movilidad urbana de Zaragoza, donde el taxi juega un papel clave como transporte público complementario, especialmente en contextos de alta demanda, restricciones al tráfico privado y apuesta por modelos de desplazamiento más sostenibles.