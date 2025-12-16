El PSOE denuncia el incumplimiento de Azcón al anunciar en periodo electoral la implantación de Farmacia en Huesca

El PSOE Aragón va a denunciar ante la Junta Electoral Central el anuncio realizado por el presidente del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, sobre la implantación futura del grado de Farmacia en Huesca porque incumple la ley que regula los procesos electorales en España. Para los socialistas es la constatación de "la falta de respeto de Azcón y de su insumisión".

Los socialistas piden a la Junta Electoral que "ordene la retirada inmediata de las publicaciones del Gobierno de Aragón de este anuncio realizado por Azcón". Asimismo, instan a la Junta Electoral que "advierta al Gobierno de Aragón para que se abstenga en lo sucesivo de programar actos con anuncios electorales de sus miembros, presidente o consejeros, que se transmiten en los medios de comunicación y se elevan a la web oficial del Gobierno de Aragón, así como a sus redes oficiales, contraviniendo la legislación vigente".

Asimismo, para el PSOE, este "flagrante incumplimiento" de la ley realizado por Jorge Azcón debe constar en la Junta Electoral central, y en este sentido solicitan también a este órgano que "advierta a los miembros del Gobierno de Aragón que si persiste en su actitud lo hacen bajo amenaza de sanción y de sanción económica correspondiente".

Lo que dice la ley

La Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero del Régimen Electoral General (LOREG) establece en su artículo 50 "la prohibición desde la convocatoria electoral hasta la celebración de la misma de actos organizados por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones, anuncios, logros obtenidos o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por las entidades políticas concurrentes a las elecciones".

"El Gobierno de Aragón convocó a los medios de comunicación a una visita del presidente de Aragón, Jorge Azcón, para visitar la Escuela Politécnica Superior de Huesca y en ese marco se ha hecho este anuncio que además está publicado en las redes sociales tanto del Gobierno de Aragón como del Ayuntamiento de Huesca", han argumentado.