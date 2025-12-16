Tiempo en Zaragoza en Nochebuena y Navidad: temperatura, probabilidad de lluvia e intensidad del cierzo

Hubo un tiempo en el que la Navidad era sinónimo de niebla, frío perpetuo y heladas de madrugada en Zaragoza. Hoy, con el 2025 descontando sus últimos días en el calendario, podríamos decir que solo uno de estos ingredientes podrían estar en el horizonte de las últimas semanas.

Así ha sido al menos el inicio de un diciembre, donde la niebla ha sido una constante durante las primeras horas de varios días pero, de momento, sin rastro de las temperaturas gélidas de otro tiempo. Este año apunta a que se va a cerrar como "extremadamente cálido" en el cómputo global de España, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), y el "escenario más probable" para los meses de invierno -diciembre, enero y febrero- es que las temperaturas estén por encima del promedio normal en todo el país. El informe estacional del organismo estatal señala, por contra, que apenas hay un 10% de probabilidades de que el invierno será más frío de lo normal.

Zaragoza está cumpliendo esos patrones. La recopilación de datos de Aemet desde el 1 de diciembre arroja que la mitad de los días han tenido temperaturas máximas por encima de la media, y en varios casos con hasta 5 grados más de lo habitual. En el caso de las mínimas, solo en cuatro jornadas se ha situado por debajo de la media. Lo que más se ha dado, de nuevo, son valores disparados para esta época del año.

Tiempo para Nochebuena y Navidad

Las temperaturas no se moverán en exceso en Zaragoza. Durante estos próximos días las máximas se moverán en el entorno de los 13 o 14 grados, frente a mínimas que se mantendrán en el umbral de los 8 o 9 grados hasta el miércoles. El primer bajón llegará en la madrugada del jueves, donde el mercurio caerá hasta los 5 grados, pero para notar un bajón térmico durante el día habrá que esperar un poco más, hasta el fin de semana.

De cara al sábado y domingo sí que las previsiones hablan de máximas de 9 o 10 grados, 4 o 5 menos que, por ejemplo, este martes. El fin de semana también podría estar pasado por agua, especialmente por la mañana del sábado y la tarde del domingo.

La semana del 22 la principal novedad es que desaparecerá la amenaza de lluvia, al menos según las previsiones actuales. Respecto a las temperaturas se mantendrá la misma horquilla del fin de semana, con máximas de 10 grados y mínimas de 5.

En el caso de los días concretos de Nochebuena y Navidad, el 24 estará parcialmente cubierto con probabilidades mínimas de precipitaciones. Mismo pronóstico para el día 25. En ambos casos soplará el cierzo moderado, aunque se levantarán rachas fuertes durante la noche del 24, de hasta 50 km/h, que amainará de parte tarde-noche del día de Navidad.