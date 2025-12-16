Zaragoza cuelga el 'sold out' en la Carrera de Papá Noel: 4.000 inscritos y fin solidario

El rojo y el verde propio de los elfos y Santa Claus teñirán este domingo el centro de Zaragoza con la carrera de Papá Noel, una prueba popular y de carácter solidario que en su segunda edición en la ciudad ha agotado inscripciones, hasta llegar a los 4.000 corredores.

El concejal delegado de Deportes del consistorio de la ciudad, Félix Brocate, así lo ha anunciado este martes acompañado por el presidente del Club Atletismo Olimpo, Santiago Chivite.

La prueba ha ampliado este año en 1.000 sus inscripciones para alcanzar los cuatro millares de corredores de la presente edición, que también renueva su circuito para hacerlo más céntrico.

De esta forma, la carrera tendrá salida y meta en la plaza de España y su recorrido, de 4 kilómetros, pasará por espacios como el Coso, el puente de Hierro, el paseo Echegaray y Caballero, la avenida César Augusto y el paseo de la Independencia.

En el trayecto, los participantes lucirán el traje de Papá Noel, en el caso de los adultos, mientras que los menores de 12 años irán disfrazados de elfos verdes.

Prendas que, en ambos casos, están incluidas con la inscripción de una prueba que se realiza a beneficio de Cruz Roja y el Banco de Alimentos.

Brocate, que también ha estado con el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Caja Rural Aragón, Íñigo Martínez, y la portavoz de Cruz Roja Zaragoza Paola Latorre, ha subrayado que esta iniciativa es “la carrera más familiar del año” y ha augurado que en 2025 va a volver a ser un “exitazo”.

Para el concejal, la prueba será también una manera de “dar luz” y de “llenar de rojo, del verde de los elfos y de alegría” el centro de la capital aragonesa.

El viernes, de 16.00 a 20.00 horas, y el sábado, 9.00 a 20.00 horas, los participantes podrán recoger sus dorsales y trajes en la feria que se montará en la sede de la Caja Rural de Aragón, en el número 29 del Coso.

Allí estará Papá Noel atendiendo a los participantes, especialmente a los más pequeños, mientras que el día de la carrera, este abrirá el recorrido en su coche descapotable, recibirá a todos en la meta y estará después disponible para atender a quienes quieran acompañarle y hacerse fotos.

El concejal de Deportes ha destacado el aspecto solidario de esta carrera que también se celebra, como ha recordado, en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla.

Chivite ha indicado que desde la organización ven a esta carrera “con futuro”, después de haber cubierto todas las plazas disponibles, algo por lo que han abierto una lista de espera por si existen renuncias o una posible ampliación, y ha informado de que será la sección juvenil de Cruz Roja la que reciba la aportación solidaria de esta prueba, lo que les permitirá facilitar la Navidad a muchas familias en exclusión severa.

También se destinará una parte, ha matizado, a los proyectos de ocio educativo que realiza Cruz Roja a lo largo del año en hospitales.