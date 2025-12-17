Arcosur, un paso más cerca de contar con un centro de salud en el barrio: ¿cuándo será una realidad?

Una década después de que llegaran los primeros vecinos y en un momento crucial para el barrio, ahora ya sí por fin en plena expansión, Arcosurha dado un paso más para seguir completando la cartera de servicios públicos para sus vecinos. La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, acompañada por el consejero del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, ha anunciado que el consistorio ha iniciado los trámites para ceder una parcela del distrito a la DGA para poder levantar un centro de salud en el corazón del barrio.

La ubicación escogida es una de las que reclamaban los vecinos de la asociación vecinal Arqueros de Arcosur, que desde un primer momento protestaron por la elección por parte del Salud de una parcela próxima a Rosales del Canal pero muy lejos de los bloques de Arcosur. El solar está situado entre las avenidas del Cierzo y el Torico y en la actualidad está catalogada para su uso educativo.

Foto de familia de de las autoridades y vecinos de Arcosur. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Es por esto que, según ha explicado la regidora, lo primero que debe hacer el ayuntamiento es recalificar la parcela para que pueda destinarse a un uso sanitario. Este trámite se aprobará, previsiblemente, en la primera quincena de enero en fase inicial. El cambio estará en expuesto en información pública durante un mes, tal y como manda la normativa, para después aprobarse definitivamente por el pleno. Ya entonces se cederá la parcela, gratuitamente, al Gobierno de Aragón, quien tiene las competencias para construir centros de salud.

No obstante, según ha reconocido el consejero Bancalero, quien no ha querido avanzar muchas cuestiones por el hecho de que al ser consejero del Gobierno de Aragón y haber una convocatoria de elecciones no puede hacer anuncios, la construcción del nuevo centro de salud no se iniciará de inmediato. "Normalmente, desde que se inician los proyectos se tardan unos tres años", ha explicado el responsable del Departamento de Sanidad.

Un segundo centro de salud

Y es que una vez que la DGA sea propietaria de los suelos tras la cesión del ayuntamiento comenzarán los estudios para determinar la dimensión y las necesidades que deberá cubrir el nuevo centro de salud. Después se deberá licitar la redacción del proyecto, a lo que seguirá la licitación y adjudicación de las obras. Para entonces las máquinas podrán entrar en el solar y así, en 2029, los vecinos de Arcosur podrán disfrutar de este nuevo centro de salud.

Según ha recordado el consejero, preguntado por los medios de comunicación, el compromiso del Gobierno de Aragón es construir no uno sino dos nuevos centros de salud en el Distrito Sur de Zaragoza. El primero que se levantará es este anunciado este miércoles. El segundo estará más cerca de Rosales del Canal, aunque todavía se está estudiando si la parcela escogida inicialmente, que podría estar afectada por la existencia de dolinas, es segura para construir un equipamiento de estas características. En ese caso, los trámites administrativos para la cesión del solar todavía no han comenzado.

Obras de urbanización de Arcosur, paralelas a la construcción de promociones de viviendas al noroeste del barrio. / Miguel Ángel Gracia

Y es que según ha recordado Chueca, la previsión es que Arcosur supere los 70.000 habitantes en los próximos años, una población superior a la de Huesca y Teruel, "por lo que seguramente vayan a ser necesarios" los dos centros de salud. El objetivo final, según han explicado fuentes de la consejería de Sanidad, es que el Distrito Sur de Zaragoza, conformado por los barrios de Montecanal, Valdespartera, Rosales y Arcosur, cuente en el futuro con tres zonas básicas de salud y, por tanto, con tres centros de salud. En la actualidad, los vecinos de esta zona de la capital aragonesa, donde ya viven 40.000 personas, solo cuentan con el centro de salud de Valdespartera.