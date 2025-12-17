La FABZ hace oficial su petición de no mover la Cincomarzada del parque del Tío Jorge ante el retraso en el inicio de la reforma

Todavía quedan tres meses para que llegue el día, pero la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) ha registrado ya una petición en el ayuntamiento para intentar despejar la principal incógnita que rodea a la Cincomarzada de 2026, que no es otra que dónde se hará. En un principio, según informó el consistorio a principios de este año, el pasado mes de octubre iba a comenzar la reforma integral del parque Tío Jorge, lo que iba a imposibilitar la celebración de la fiesta en esta zona verde, donde ha venido celebrándose en los últimos años. Sin embargo, esas obras no han comenzado todavía, por lo que la Federación ha solicitado al consistorio evitar la mudanza y quedarse en el Arrabal, según ha podido saber este diario.

Es más, la reforma del Tío Jorge, con un presupuesto estimado para la primera fase de 4,4 millones de euros, todavía ni se ha adjudicado. Era ayer martes cuando finalizaba el plazo para presentar ofertas, por lo que todavía no ha trascendido siquiera cuántas empresas -o si ha habido alguna- se han presentado en el proceso de licitación, por lo que todavía quedan semanas de papeleo y trámites administrativos hasta poder adjudicar unos trabajos que, inicialmente, se van a centrar en la renovación del colector que discurre bajo el andador central del parque.

En febrero del año pasado, sin embargo, cuando el Gobierno municipal informó de la reforma integral del parque, los plazos que se manejaban era que las máquinas pudieran haber entrado a trabajar en la zona en octubre, lo que hubiera imposibilitado la celebración de la Cincomarzada puesto que la previsión era que la primera fase se prolongase durante 12 meses. Sin embargo, visto lo visto, las obras todavía van a tardar varias semanas sino meses en comenzar, por lo que la FABZ considera que es viable que la próxima Cincomarzada se mantenga en el que se ha convertido en su hogar, el parque del Tío Jorge.

Miles de personas llenan cada año el parque Tío Jorge durante la Cincomarzada. / Miguel Ángel Gracia

Y en ese sentido la Federación de Barrios ha presentado una solicitud a través del registro municipal dirigido a las áreas de Cultura y Medio Ambiente, según han informado desde la entidad tras ser preguntados al respecto. La semana pasada ya se mantuvo la primera reunión de coordinación entre los representantes de la FABZ y trabajadores municipales y en ese encuentro se mencionaron algunas alternativas al Tío Jorge, opciones que no acaban de convencer y más cuando cabe todavía la posibilidad de que el parque del Arrabal no esté en obras aún para marzo.

Las alternativas

Entre esas opciones están ubicaciones en las que ya se celebró en el pasado la Cincomarzada, como el parque de Oriente, en Vadorrey, el parque del Agua Luis Buñuel y la arboleda de Macanaz. En estos emplazamientos ya se celebró esta cita hace ahora una década, cuando la fiesta fue vagando de forma itinerante hasta que las entidades participantes pidieron la convocatoria de una mesa de trabajo bajo el amparo del Consejo de Ciudad para repensar qué era lo que le convenía a este evento que aúna, como pocos, celebración y reivindicación.

Entonces se determinó que el Tío Jorge era lo que mejor le venía a la Cincomarzada y salvo cuando la pandemia lo impidió, allí se ha estado celebrando últimamente y con un notable aumento de aquí a unos años. Por eso, dese la FABZ piden que mientras las obras no lo hagan estrictamente necesario, ese parque del Arrabal siga siendo el hogar de la fiesta.