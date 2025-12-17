Escolares de Aragón debaten en las Cortes sobre la convivencia y el entorno digital: "Lo que decimos por una pantalla puede hacer daño"

En una época crispada en la política en la comunidad tras la convocatoria de elecciones el 8 de febrero, las Cortes de Aragón ha vivido una mañana amena con unos protagonistas diferentes a los habituales. Concretamente, 70 escolares de tres colegios de Zaragoza, Huesca y Teruel se han sentado en el hemiciclo y han participado en un pleno infantil para debatir sobre la convivencia entre alumnos y el entorno digital, en el que la mayoría de ellos han crecido, ejerciendo de diputados por un día.

Bajo la mirada y dirigidos por Marta Fernández, presidenta de las Cortes de Aragón, y Pedro Puig, presidente de Aldeas Infantiles (co-organizador de esta actividad), los portavoces de cada uno de los centros educativos asistentes -elegidos por sus propios compañeros- han comenzado a exponer sus puntos de vista y a argumentar qué medidas se deberían tomar para mejorar la convivencia en el colegio. "Espero que la experiencia en este hemiciclo permanezca en vuestra memoria y forme parte decisiva de vuestra formación. Así, seréis un ejemplo para todos", expresaba Fernández minutos previos al inicio de la sesión.

Mateo Villaestrada, diputado elegido por un grupo de alumnos de sexto de primaria del colegio Monzón 3, de Huesca, enfoca su discurso en la "pérdida de tiempo" que pueden acarrear el uso de las pantallas y los ordenadores, pese a su utilidad. "Hemos nacido con la tecnología bajo el brazo. Móviles, tablets u otros pueden ayudarnos mucho, pero también pueden hacernos perder tiempo, distraernos de lo importante o alejarnos de las personas que tenemos cerca", declara el joven.

"Es importante convivir con empatía. Por eso, deseamos una convivencia en la que podamos participar, dialogar y resolver los conflictos con calma, tanto en persona como a través de las pantallas", recita entre los aplausos de todo el pleno.

Tras esta primera intervención, pasaba al atril Vega Royo, diputada del colegio Cuencas Mineras de Montalbán, Teruel. "Desde nuestro colegio entendemos que la convivencia consiste en aprender a comportarse para mejorar el mundo, uno que esté en armonía", explica, dando a entender que hay que "aprender a vivir en un mundo conectado".

Su propuesta acababa con hacer del planeta Tierra uno "seguro" donde se pueda pedir ayuda cuando se necesite, admitir los errores sin vergüenza y sin discusiones y ser respetuosos con las culturas de otros países.

Por último, desde el colegio Cardenal Xavierre de Zaragoza, los diputados Sancho Pérez y Manuela Duai, tomaban la palabra con el fin de convencer a los asistentes de esta sesión plenaria infantil de que se decanten por sus ideas. "A veces no pensamos que las palabras que decimos por una pantalla pueden hacer daño, deberíamos hablar como lo hacemos cara a cara", apunta el zaragozano.

Su compañera completaba las declaraciones de su compañero diciendo que se debería "tratar con amabilidad y respeto" a todos sus compañeros, hacer de sus palabras un apoyo para sus amigos -"ya sea en persona o por internet-, incluir a sus compañeros en todas las actividades que se pueda para evitar que se sientan solos y "cuidar sus relaciones digitales evitando responder con enfado"

Tras los discursos de los diputados de hoy, los 70 niños y niñas de Aragón debían elegir cuál de todos los compromisos expuestos les ha convencido más votando. Los cuchicheos y las miradas entre amigos aumentaban por saber qué propuesta saldría elegida tras su defensa en este pleno y tendrían que estar dispuestos a asumir en su día a día para combatir el mal uso de los entornos digitales. Y con un total de 27 votos, el compromiso número 8 ha salido "aprobado": incluir a mis compañeros en todos los juegos y actividades para que nadie se sienta excluido.