Los guiños de Movistar a Zaragoza y Labordeta en su anuncio de Navidad

El anuncio de la Lotería Nacional, las luces navideñas alumbrando las principales ciudades de España o las numerosas cosas a las puertas de las grandes superficies. Estos tres hechos nos indican que la Navidad está muy cerca. Con la llegada de esta época, las principales marcas del país comienzan a lanzar sus campañas publicitarias más esperadas. Campofrío, Tarradellas o Lotería Nacional cautivan a miles de españoles cada año con sus spots navideños.

Movistar tampoco suele defraudar con su anuncio de Navidad. La compañía telefónica ha lanzado un guiño a Aragón en un anuncio de lo más emotivo que le llegará al corazón a miles de aragoneses y españoles. Las ausencias de familiares queridos son una parte dolorosa en estas fiestas. Sobrellevarla puede ser más sencillo gracias a recuerdos tomados a lo largo de los años.

Los guiños de Movistar a Aragón

Recogiendo el testigo de "Maruxa", el emotivo anuncio que trasladaba el compromiso de la compañía por trabajar cada día para garantizar una comunicación segura y fiable, llegan este año "Los Gracia", una pieza ideada por Oriol Villar y ambientada en Zaragoza. El spot sigue apostando por un enfoque humanista en la publicidad de Movistar, poniendo en valor la capacidad de la tecnología para acercar a las personas incluso en momentos difíciles.

La historia gira en torno a una familia que afronta la primera Navidad sin el abuelo, una ausencia que altera el habitual ambiente de las celebraciones. Una de sus nietas deciden recordarle gracias a todo el contenido digital que han acumulado a lo largo de los años y, de esta forma, reconstruir de alguna manera su presencia y devolverle a la memoria.

El papel de esposa de Ángel lo interpreta María José Moreno, experimentada actriz de Orcajo (Zaragoza) con una exitosa carrera, que rige actualmente los destinos de la Academia del Cine Aragonés (ACA). Entre los familiares de Ángel también asoma la joven actriz y cineasta zaragozana Isabel Genis. Estos han sido algunos de los guiños de Movistar a Aragón en el anuncio, pero hay más.

La canción interpretada y protagonista es la 'Albalda' de José Antonio Labordeta. También se hace uso del 'ico' y aparecen varias zonas reconocibles de Zaragoza como la plaza de San Cayetano. El anuncio comienza con la protagonista cruzando el Puente de Piedra desde la margen izquierda del Ebro, con el Pilar de fondo. Además, la música que acompaña a la acción del comercial desde su inicio tiene como coautor al teclista y compositor aragonés Tomás Virgós. El spot concluye con una panorámica donde se aprecia el Pilar junto al claim de la campaña.