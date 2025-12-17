¿Qué hay y qué falta en el barrio Arcosur donde el centro de salud está camino? Tiene kebab, pero no farmacia

Hace 13 años que hasta Arcosur llegaron los primeros vecinos, unos habitantes que durante muchos años han tenido que lidiar con la falta equipamientos. Siendo pocos apenas han tenido fuerza para presionar a la Administración, pero el barrio está ganando enteros, ya son miles de personas las que residen en sus calles y parece que tanto el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón han tomado nota de ello. Este miércoles, ambas instituciones han dado a conocer el inicio de los trámites para construir un nuevo centro de salud que, no obstante, no será una realidad hasta, como pronto, 2029. Para entonces, habrán llegado hasta el barrio otros servicios también muy necesarios.

Desde la asociación de vecinos Arqueros de Arcosur su presidente, Juan Antonio Martín, ha manifestado su "satisfacción" ante el anuncio del que será el primer paso para poder contar con un centro de salud. "Al menos -ha indicado- han empezado a hacer cosas por nosotros". "Conforme vayan llegando las cosas son bienvenidas", ha dicho y ha reconocido que le encantaría que se prolongara la línea 1 del tranvía porque la movilidad "es importantísima, fundamental". En la actualidad, el barrio solo cuenta con una lanzadera que une alguna de las calles con la parada del tranvía en Mago de Oz.

Piscinas y escuela infantil

El asunto de la movilidad es quizá de los más complicados de resolver, pero la alcaldesa ha querido recordar este miércoles que hay otros equipamientos que sí que están previstos y que van a llegar en un periodo más corto de tiempo. Así, Chueca ha avanzado que en las próximas semanas comenzarán las obra del centro deportivo municipal Distrito Sur, unas instalaciones con piscinas que aunque estarán situadas más cerca de Valdespartera darán servicio a todos los barrios del entorno.

La regidora también ha señalado que la construcción de la escuela infantil municipal de Arcosur se va a adjudicar en las próximas semanas, por lo que el ayuntamiento podrá cumplir con la promesa de inaugurar el equipamiento en 2027.

Sin embargo, hay otras carencias que tiene el barrio y que no dependen tanto ya de las administraciones, aunque sí en alguna medida como es el caso de la apertura de una farmacia, una de las reclamaciones de los vecinos. Pero por ejemplo los habitantes de Arcosur carecen por ejemplo de un cajero automático y de una sucursal bancaria. Tampoco cuentan con supermercados grandes ni con comercios tradicionalmente de barrio.

¿Qué es lo que sí que hay en Arcosur? Desde hace muchos años cuentan con un bar, aunque pronto abrirá un segundo. Hace menos abrió un kebab, un requisito indispensable en cualquier barrio que se precie, así como un Frutos Secos el Rincón, otro debe de los distritos zaragozanos. Poco a poco, Arcosur se consolida y, más poco a poco, sus vecinos empiezan a contar con las comodidades de las que ya disfrutan el resto de zaragozanos.