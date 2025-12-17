¿Por qué hay en Zaragoza zonas de juegos infantiles nuevas y terminadas pero valladas y sin poder usarse? El ayuntamiento responde

Se trata de una pregunta habitual de los vecinos de algunos barrios de Zaragoza, sobre todo de las familias con hijos pequeños. ¿Por qué hay zonas de juegos infantiles en la ciudad que, aunque hayan sido renovados y reformados, siguen vallados y sin poder usarse? Es algo que no ha ocurrido ni una ni dos veces y que ha provocado algunas críticas en redes sociales, pero según explican desde el ayuntamiento, la respuesta no es tan enrevesada como algunos piensan.

Y es que todo se debe, en muchos casos, a problemas o retrasos administrativos que no han permitido recepcionar las obras por parte del ayuntamiento debido a que existe cierto atasco de expedientes en el área de Contratación del ayuntamiento, cuyos funcionarios son los encargados de comprobar que los equipamientos que se adquieren y se instalan, como es el caso de las zonas de juegos infantiles a pie de calle, cumplen con los requisitos de los contratos y los pliegos lanzados por el consistorio.

Un cartel denunciaba en La Jota la imposibilidad de utilizar una zona de juegos infantiles terminada. / JAIME GALINDO

Es decir, cuando un parque infantil se termina, antes de poder abrirlo al público los trabajadores del consistorio deben comprobar que todo se encuentra con respecto a la norma y que lo que se ha instalado es lo que se pidió y se pagó para poder certificarlo. Es entonces cuando la zona de juegos se convierte en espacio público y, por tanto, puede utilizarse libremente.

En las últimas semanas han permanecido valladas aunque estuvieran acabadas varias zonas de juegos infantiles como son la de la plaza La Albada, una en la avenida José Atarés, Taifa Saracusta y plaza Labordeta en la Bombarda y en Camino del Pilón en Miralbueno. Según informan los vecinos, hace ya tiempo que las obras terminaron a pesar de lo cual no han podido utilizar estas zonas de juegos. Esta situación, sin embargo, cambiará en muy poco tiempo.

El 'parquecillo' del paseo Sagasta

Y es que según ha podido saber este diario, el ayuntamiento va a certificar este mismo viernes esas cinco zonas de juegos infantiles mencionadas y que estaban terminadas desde hace semanas y a la espera de poder usarse. A partir de entonces ya serán propiedad del consistorio y, por tanto, parte de la vía pública.

Por otra parte, este mismo miércoles va a comenzar a reponerse la zona de juegos infantiles que tuvo que quitarse por las obras de renovación de la tubería del paseo Sagasta. El parque se ha desplazado un poco para alejarla del paso de peatones y tendrá nuevos juegos. Según ha desvelado el consistorio, será la semana que viene cuando pueda abrirse al público "en principio".

Hay que señalar también que, en algunos casos, estas zonas de juegos infantiles son instaladas, a petición del ayuntamiento, por juntas de compensación que se encargan de urbanizar suelos en los que se construyen nuevas viviendas. En estas ocasiones, como ocurrió en La Jota, problemas con el suministro de la luz impiden que las obras se den por concluidas por lo que aunque los parques estén montados, el ayuntamiento no puede recibir las obras al considerarse inacabadas.