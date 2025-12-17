Un histórico puesto del Mercado Delicias de Zaragoza cierra por jubilación tras 76 años: "Hemos estado muy a gusto"

Los mercados de proximidad son una auténtica joya de las ciudades, lugares donde los consumidores pueden abastecerse de producto fresco con la cercanía y el trato personalizado de los tenderos. Muchos de ellos llevan décadas ofreciendo el mejor servicio y una atención al cliente basada en un saber hacer heredado, capaz de atraer tanto a la clientela de toda la vida como a las nuevas generaciones.

Ahora, uno de estos mercados de Zaragoza dice adiós a uno de sus puestos más emblemáticos por la jubilación de sus propietarios. “Ha llegado el momento de la despedida”. Con estas palabras, Carlos y Joaquín, propietarios de una veterana carnicería del Mercado Delicias, en la avenida de Madrid, se han despedido de su clientela tras 76 años detrás del mostrador.

Tres generaciones dedicadas al mercado

En un vídeo compartido en las redes sociales del mercado, los herederos de este negocio familiar repasan su trayectoria desde sus inicios, en 1949, el mismo año en el que la lonja zaragozana abrió sus puertas. “Llevamos aquí desde 1949. Empezó mi abuela, Pilar Casabona. Siguió mi padre, Joaquín Sánchez Casabona, y ahora hemos estado los hermanos. Hemos estado muy a gusto”, confiesan.

La familia se retira después de 76 años y seis meses de actividad, de los cuales Carlos y Joaquín han estado 35 al pie del cañón. “Gracias a todas y a todos por hacernos felices”, agradecen emocionados. “Nos despedimos de las clientas y clientes con un abrazo fuerte. Y a todos mis compañeros, dos besazos. Nos iremos viendo, pero ya como clientes, no como trabajadores”.

El cariño de los compañeros

El vídeo también refleja el cariño y el respeto de sus compañeros del mercado por toda una vida dedicada al comercio con mensajes agradeciendo su amistad y deseándoles lo mejor en esta nueva etapa. "Gracias por tantos años de trabajo bien hecho, por vuestra profesionalidad, vuestra cercanía y ese cariño que se notaba en cada visita”, señalan en la publicación, donde aseguran: “El barrio no será lo mismo sin vosotros detrás del mostrador, pero sabemos que nos seguiremos cruzando por la calle Delicias”.