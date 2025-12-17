Ocasión en Zaragoza: se vende piso luminoso con cinco habitaciones en plena Gran Vía

El mercado inmobiliario de Zaragoza vive un momento de máxima actividad, especialmente en las zonas más consolidadas del centro. La escasez de viviendas amplias y bien ubicadas ha convertido ciertos anuncios en auténticos focos de atención. Es lo que está ocurriendo con dos pisos que destacan por su tamaño, localización estratégica y versatilidad, pensados tanto para familias como para inversores que buscan valor a largo plazo.

Piso amplio con ubicación privilegiada en Gran Vía, Zaragoza por 420.000 euros

Salón de piso en Gran Vía, Zaragoza / Tucasa.com

La primera vivienda se sitúa en Gran Vía, una de las arterias principales de Zaragoza y uno de los ejes más cotizados de la ciudad. Rodeado de comercios, servicios, transporte público y a escasos metros de la estación de Goya, el inmueble se encuentra en una localización clave, muy próxima a la universidad, centros educativos y zonas administrativas.

El piso cuenta con 161 metros cuadrados construidos, una superficie cada vez más difícil de encontrar en el centro urbano. Dispone actualmente de cinco habitaciones y dos baños, aunque su distribución original era de seis dormitorios, lo que da una idea clara de su amplitud y potencial de redistribución.

El interior se organiza en un gran salón luminoso, un cuarto de estar independiente, cocina y zona de descanso bien diferenciada, ideal para familias numerosas o para quienes buscan espacios amplios y versátiles. El edificio ofrece servicio de conserjería, ascensores a cota cero y calefacción central con contadores individuales, elementos muy valorados en este tipo de fincas representativas.

La vivienda necesita actualización, lo que abre la puerta a una reforma a medida en una de las zonas más demandadas de Zaragoza. Todo ello por una cifra acorde con su ubicación, metros y potencial de revalorización.

Luminoso piso con seis dormitorios en Delicias por 199.900 euros

Piso en Delicias, Zaragoza / Tucasa.com

La segunda propiedad se localiza en el barrio de Delicias, concretamente en la calle San Antonio Abad, una zona con fuerte demanda residencial y universitaria. Su cercanía al centro, buena conexión mediante transporte público y amplia oferta de servicios la convierten en una opción muy atractiva.

Se trata de una vivienda exterior y luminosa, con 118 metros cuadrados construidos, que ofrece nada menos que seis dormitorios y dos baños, una distribución poco habitual en este rango de precio. El piso cuenta con calefacción central y ha sido reformado, lo que permite entrar a vivir sin necesidad de grandes inversiones adicionales.

Aunque el edificio no dispone de ascensor, el inmueble destaca por su funcionalidad y por la posibilidad de financiación del 100% según estudio de solvencia, un factor decisivo para muchos compradores. Su precio se sitúa muy por debajo de la media por metro cuadrado en la zona.

Por su configuración, resulta especialmente interesante para familias grandes, alquiler por habitaciones o inversión enfocada al mercado universitario, uno de los más activos de Zaragoza.

Estas dos propiedades reflejan la diversidad del mercado inmobiliario zaragozano: desde una vivienda señorial en plena Gran Vía, ideal para quienes buscan espacio y ubicación premium, hasta un piso funcional y rentable en Delicias, pensado para maximizar el rendimiento o cubrir necesidades familiares amplias.

En un contexto de precios al alza y oferta limitada, las viviendas con metros, buena ubicación y margen de adaptación se convierten en auténticas oportunidades. Y como suele ocurrir en estos casos, las mejores no esperan demasiado tiempo a su próximo propietario.