Un popular supermercado continúa su expansión y abre una nueva tienda en el centro de Zaragoza

Dia sigue avanzando en su misión de consolidar su modelo de proximidad a nivel nacional y, más concretamente, en Aragón, con la apertura de un nuevo establecimiento en la ciudad de Zaragoza. La tienda, ubicada en la calle Bolonia 11, acercará una compra completa, fácil y asequible a los vecinos de la capital.

El nuevo establecimiento, que ha abierto sus puertas hoy, 17 de diciembre, cuenta con una sala de venta de 266 m2 y un surtido compuesto por más de 3.000 referencias, dando libertad al cliente para elegir entre productos Dia de máxima calidad y las principales marcas de fabricante.

Con esta nueva apertura, Dia abre su tienda número 48 en la ciudad de Zaragoza, alcanzando las 72 tiendas en la provincia y cerca de 100 tiendas en toda la comunidad. Este hito afianza el modelo de proximidad de la compañía en Aragón, con el firme compromiso de estar cada día más cerca de las personas ofreciendo la mejor calidad a precios asequibles y generando valor y empleo en todas las comunidades en las que opera.

Una experiencia de compra mejorada más completa, fácil y asequible

El nuevo establecimiento zaragozano ofrecerá a sus clientes una experiencia de compra más rápida, completa, sin salir de la población y sin gastar de más.

Esta nueva apertura supone un paso más en la consolidación del modelo de proximidad de Dia en la región y refleja la apuesta de la compañía por el impulso del empleo y la dinamización de la economía local. Así, la nueva tienda contará con 6 empleados de nueva contratación, reforzando el compromiso de Dia con la generación de puestos de trabajo en los territorios en los que opera.

Además, con el objetivo de estar cada día más cerca de las personas mediante un servicio de calidad al alcance de todos, los vecinos de la ciudad podrán disfrutar de descuentos del 25% en las secciones de fruta, verdura, panadería y bollería durante las cuatro primeras semanas desde la inauguración del establecimiento. Asimismo, los clientes de Club Dia podrán disfrutar de un 5% de descuento en todas las compras también durante cuatro semanas, que se acumula en el monedero ‘Wallet’ de la App Dia.

El horario de apertura al público de esta nueva tienda es de lunes a sábado de 09:00 a 21:00 h y domingos de 09:00 a 14:00h.